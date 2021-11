Advocaat en Van Marwijk moeten zich richten op sluiproute naar WK

Donderdag, 11 november 2021 om 20:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:15

Dick Advocaat en Bert van Marwijk lijken directe kwalificatie voor het WK in Qatar met respectievelijk Irak en de Verenigde Arabische Emiraten uit hun hoofd te kunnen zetten. De bondscoaches van beide landen wisten donderdag opnieuw niet te winnen en voeren een achterhoedegevecht. Er is echter nog een sluiproute voor Advocaat en Van Marwijk.

Donderdag gingen de Verenigde Arabische Emiraten op bezoek bij Zuid-Korea. De ploeg van Van Marwijk kwam er totaal niet aan te pas en Heung-Min Son, de sterspeler van de Koreanen, kreeg meerdere enorme mogelijkheden. De aanvaller van Tottenham Hotspur wist die niet te verzilveren, maar Zuid-Korea won uiteindelijk nipt dankzij een penalty van Hwang Hee-Chan: 1-0.

Het Irak van Advocaat was donderdagavond de bovenliggende partij tegen Syrië, maar kwam in de tachtigste minuut op achterstand door een doelpunt van Omar Al Somah. De spits nam een voorzet uit de lucht op de pantoffel en raakte de kruising. Irak redde in de absolute slotfase een punt dankzij Amir Al Ammari, die een strafschop benutte: 1-1.

Advocaat en Van Marwijk hebben nog altijd geen enkele wedstrijd gewonnen in Groep A en kunnen de eerste twee plaatsen, die recht geven op directe kwalificatie, vermoedelijk vergeten: Iran (13 punten) en Zuid-Korea (11 punten) hebben na vijf duels een enorme voorsprong opgebouwd op de rest. Irak (4 punten) en de Verenigde Arabische Emiraten (3 punten) doen echter nog wél volop mee om plek drie, die recht geeft op play-offs. De achterstand op Libanon (5 punten), het land dat daarvoor achterhaald moet worden, is miniem. Syrië staat onderaan met twee punten.