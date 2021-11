Missers van Ibrahimovic komen Zweden uiterst duur te staan

Donderdag, 11 november 2021

Zweden heeft donderdagavond een uitermate dure nederlaag geleden op weg naar kwalificatie voor het WK. De Scandinaviërs moesten winnen van Georgië om een gunstige uitgangspositie te behouden, maar gingen in plaats daarvan met 2-0 onderuit. Dat was tegen de verhouding in, want onder meer Zlatan Ibrahimovic miste enorme kansen. Spanje kan donderdagavond tegen Griekenland de koppositie in Groep B overnemen van Zweden. In dat geval moeten de Scandinaviërs over drie dagen winnen in Spanje om zich direct te kwalificeren.

Door de rentree van Ibrahimovic, die eind maart voor het laatst uitkwam voor zijn land, kon Zweden starten in zijn gedroomde voorhoede, met daarbij ook Alexander Isak. Bij Georgië stond voormalig Vitesse-verdediger Guram Kashia in de basis, terwijl Serdar Gözübüyük de scheidsrechter van dienst was. Na een klein kwartier wist Ibrahimovic een terugspeelbal op doelman Giorgi Loria te onderscheppen, maar zowel Emil Forsberg als Viktor Claesson wist de bal vervolgens niet in het bijna lege doel te schieten. Een minuut of acht later legde Isak de bal panklaar op het hoofd van Ibrahimovic, die een zwakke kopbal produceerde.

Ibrahimovic zag een betere poging met het hoofd enkele minuten later gekeerd worden door Loria, waarna Victor Lindelöf de rebound van dichtbij tot tweemaal toe van de lijn gehaald zag worden. Ook Isak had de score even later kunnen openen, maar de spits mikte in vrije positie recht op Loria. Aan het eind van de eerste helft leek de bal in het strafschopgebied eindelijk goed te vallen door Ibrahimovic, maar de routinier zag zijn schot via een blok over vliegen.

Ook na rust voerden de Zweden de druk op Georgië op. Ibrahimovic schoot een vrije trap vrij ver over en legde de bal even later met de borst klaar voor Claesson, die van dichtbij net naast schoot. Geheel tegen de verhouding in kwam Georgië na een uur spelen op voorsprong. Zweden kreeg de bal na een vrije trap niet uit het eigen strafschopgebied, waarna Khvicha Kvaratskhelia in de scrimmage van dichtbij het laatste zetje kon geven: 1-0. Een kwartier later wist diezelfde Kvaratskhelia in de kluts door de defensie te breken, om de bal in alle rust langs Robin Olsen te schieten: 2-0. Zweden wist vervolgens niets noemenswaardigs meer te creëren.