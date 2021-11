‘Xavi trapt op de rem na horen van transferbudget bij Barcelona’

Donderdag, 11 november 2021 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:12

Barcelona werkt de komende winterse transferperiode met een budget van slechts tien miljoen euro, zo meldt AS. Xavi heeft dan ook geen haast met het aantrekken van nieuwe spelers en heeft alle transferoperaties die gaande waren bevroren, zo klinkt het. De trainer van Barcelona wil eerst de huidige selectie grondig analyseren.

Xavi wil geen impulsieve besluiten nemen en heeft Barcelona dan ook opgedragen zich voorlopig niet te roeren op transfergebied. De oud-middenvelder gebruikt de komende periode om zijn huidige spelersgroep te beoordelen. Dat wordt momenteel bemoeilijkt door de vele afwezigen bij Barça: er zijn tien spelers geblesseerd en nog eens tien opgeroepen voor interlandvoetbal. Xavi trekt dan ook enkele weken uit voor zijn analyse en kijkt daarbij zowel naar trainingen als wedstrijden.

Woensdag meldde Marca al dat Xavi afziet van de terugkeer van Daniel Alves. De transfervrije 38-jarige rechtsback heeft zich publiekelijk aangeboden bij Barcelona, maar Xavi wil inzetten op jonge spelers. In dat kader liet de coach de afgelopen dagen al veertien spelers meetrainen van Barcelona B en de Onder 19. Xavi had daarbij speciale aandacht voor de 22-jarige centrumverdediger Arnau Comas, de aanvoerder van het B-elftal, en de 17-jarige Ilias Akhomach, die als rechtsbuiten speelt in het tweede team.

Zodra Xavi een volledig beeld heeft van het beschikbare materiaal, zal hij om tafel gaan met de clubleiding om te praten over mogelijke versterkingen. Technisch directeur Mateu Alemany en technisch adviseur Jordi Cruijff hebben daarin de belangrijkste stem, nadat woensdag bekend werd dat technisch secretaris Ramón Planes op eigen verzoek is vertrokken. Barcelona werkt met een marginaal budget van tien miljoen euro, dat wel vergroot kan worden door zelf spelers te verkopen.