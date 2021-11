Premier League wordt vlak na WK-finale weer hervat op Boxing Day

Het seizoen 2022/23 wordt in de Premier League acht dagen na de WK-finale hervat, zo heeft de organisatie donderdagmiddag bekendgemaakt. De Engelse topcompetitie wordt stilgelegd na het weekend van 12 en 13 november, een week voor de start van het mondiale eindtoernooi.

Het nieuwe Premier League-seizoen gaat op 6 augustus 2022 van start. Na speelronde zestien, in het weekend van 12 en 13 november, komt de competitie stil te liggen vanwege het WK in Qatar. De eindronde gaat op 21 november van start; de internationals die hun brood in de Premier League verdienen hebben derhalve een week de tijd om zich voor te bereiden op het WK. De WK-finale staat op 18 december op het programma. Acht dagen later, op Boxing Day, wordt de Premier League hervat. De laatste speelronde van het nieuwe seizoen vindt plaats op 28 mei 2023.

Spelers uit de Bundesliga krijgen langer de tijd om te herstellen. De Duitse competitie komt ook een week voor de start van het WK stil te liggen, maar wordt pas weer op 20 januari 2023 hervat. De DFL wil de spelers die ver komen op het toernooi de rust gunnen op weg naar een goede tweede helft van het seizoen. Het voordeel van de Bundesliga is dat de competitie uit achttien clubs bestaat, terwijl de Premier League twintig clubs telt. Hierdoor worden in Engeland vier speelrondes meer afgewerkt.

Mocht Nederland zich plaatsen voor het WK, dan krijgt bondscoach Louis van Gaal een week voor de start van de groepsfase de beschikking over een aantal van zijn internationals. Onder meer Virgil van Dijk (Liverpool), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Manchester City), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) verdienen hun brood in Engeland en Duitsland. Het is vooralsnog onbekend hoe lang de Eredivisie stil komt te liggen door het WK.

De laatste speelronde in de Eredivisie zal naar verwachting op zondag 13 november zijn. Er worden drie mogelijke data in overweging genomen om de competitie na het WK te hervatten: 26 december, 3 januari of 10 januari. Het Algemeen Dagblad meldt dat 'insiders' in Nederland wijzen op een mogelijke tussenvorm. 'De Go Aheads, Sparta's en NEC's', schrijft de krant, zijn mogelijk bereid om met kerst te voetballen, terwijl 'clubs als Ajax en PSV' in de weken daarna volgen. Kerstvoetbal kan na vijf à zes weken zonder inkomsten een prettige financiële compensatie zijn voor kleinere clubs.

De KNVB en de Eredivisie CV verwachten binnen anderhalve week te horen hij de clubs erover denken. De Keuken Kampioen Divisie wordt ook betrokken bij dat proces. Het is denkbaar dat de Keuken Kampioen Divisie zelfs deels overlapt met het WK. "Op de laatste vrijdag voor de finale bijvoorbeeld, als nog maar vier landen actief zijn in Qatar", klinkt het in de krant. Maar voor de Eredivisie is de puzzel ingewikkelder. Technisch directeur Henk van Stee van Sparta Rotterdam vermoedt dat de topclubs niet kort na het WK al in actie willen komen, maar ziet tegelijkertijd ook weinig in de tussenvorm.

"Maar dan zou je onderlinge verschillen in aantal gespeelde duels krijgen, is dat wenselijk?", vraagt Van Stee zich hardop af, als hem wordt gevraagd naar het scenario waarin voornamelijk de kleinere clubs kort na het WK weer beginnen. "En daarbij: PSV zou zonder een aantal internationals ook met kerst nog een prima team overhouden tegen RKC. Maar omgekeerd is het voor RKC of Sparta al een enorme aderlating als één WK-ganger ontbreekt tegen PSV."