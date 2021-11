Frank Lampard keert terug in Premier League

Ousmane Dembélé heeft een aflopend contract bij Barcelona. Liverpool is een van de clubs die wil profiteren van deze situatie en hem komende zomer transfervrij hoopt over te nemen. (El Nacional)

Barcelona wil zich in januari versterken met Raheem Sterling en Dani Olmo. De Catalanen willen de spelers van Manchester City en RB Leipzig huren met een optie tot koop. (Marca)

Juventus-aanvaller Dejan Kulusevski staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Trainer Antonio Conte is zeer gecharmeerd van de buitenspeler, die hij kent vanuit de Serie A. (Calciomercato)