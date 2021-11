‘Özil wordt sinds de start van het seizoen vergeleken met Robin van Persie’

De clubleiding van Fenerbahçe blijft vertrouwen houden in Vítor Pereira. De oefenmeester wist slechts één van de laatste vijf competitiewedstrijden te winnen, maar hoeft niet te vrezen voor zijn positie, zo heeft Ali Koç donderdag bevestigd bij FB TV. De president van de Turkse topclub greep het moment wel aan om Mesut Özil van een kritische noot te voorzien. De middenvelder, die volgens Koç veelvuldig wordt vergeleken met Robin van Persie, kan zijn stempel vooralsnog niet drukken op het spel.

Fenerbahçe behaalde slechts één punt uit de laatste vier duels en zakte af van de koppositie naar de zevende plek in de Turkse Süper Lig. Desondanks is er volgens Koç geen reden om Pereira de laan uit te sturen. De beleidsbepaler zegt samen met de oefenmeester op zoek te gaan naar een oplossing en beraamt zich indien nodig op het aantrekken van enkele winterversterkingen. "Tijdens de vorige interlandperiode stonden we bovenaan in de competitie en werd zowel de trainer als het elftal geprezen", vertelt Koç. "De verloren punten in de daaropvolgende periode hebben echter tot bezorgdheid geleid bij de achterban, maar naar mijn mening hebben we de beste ploeg van de competitie samengesteld."

Volgens Koç kloppen de verhalen niet dat Pereira niet in staat zou zijn om de communicatieproblemen met een deel van de selectie op te lossen. "We vertrouwen zowel de trainer als de selectie", vervolgt de president. "We hebben een moeilijk spelsysteem, maar iedereen moet werken als een machine. Wat in de kranten staat is niet waar. We twijfelen er niet aan dat Pereira de communicatieproblemen niet zal oplossen. Een verschil van tien punten met de koploper (Trabzonspor, red.) lijkt veel, maar we moeten niet vergeten dat het slechts een gat met één team is. Laat onze fans hoop houden en onthoud dat Fenerbahçe vele kampioenschappen won onder zeer moeilijke omstandigheden met de steun van hun fans."

Koç greep het moment tevens aan om de situatie rond Özil te bespreken. De middenvelder, die niet altijd verzekerd is van een basisplek, moet volgens de president zijn focus verleggen. "Sinds het begin van het seizoen wordt de situatie rond Mesut vergeleken met die van Robin van Persie", doelt Koç op de populariteit van de Nederlander. "Mesut wil meer spelen. Hij moet zijn commerciële werkzaamheden opgeven om zich meer op het voetbal te concentreren. Hij moet erover nadenken hoe hij meer kan bijdragen aan het elftal. Maar ook Pereira moet nadenken hoe hij meer voordeel uit Mesut kan halen. Het probleem is niet zo groot zoals het in de media is gebracht. Mesut is gewoon ongelukkig omdat hij niet veel kan spelen."