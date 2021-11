PEC Zwolle grijpt in na nieuwe wanordelijkheden met supporters

Donderdag, 11 november 2021 om 16:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:09

PEC Zwolle heeft maatregelen aangekondigd richting de eigen supporters. Aanleiding zijn aanhoudende wanordelijkheden rond uit- en thuiswedstrijden van de club. Afgelopen weekend ging het wederom mis, toen na afloop van de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur een groep supporters de confrontatie probeerde te zoeken bij het uitvak. Supporters van PEC kunnen door de nieuwe maatregelen voorlopig enkel nog uitwedstrijden bezoeken met een verplichte buscombi.

Het was zaterdag niet voor het eerst dat het misging bij PEC. Ook tijdens de uitwedstrijden tegen FC Utrecht en PSV liep het uit de hand. In Eindhoven werd nog voor het eerste fluitsignaal een grote groep supporters opgepakt bij een café in de binnenstad. "PEC Zwolle distantieert zich van de personen die dit hebben aangericht, en heeft al diverse stadionverboden uitgedeeld. Zoals wel vaker betreft het maar een zeer kleine groep die voor deze onrust zorgt, maar wordt de welwillende en trouwe PEC Zwolle-supporter die met alle goede bedoelingen de club door dik en dun steunt, hierdoor eveneens geraakt", schrijft de club op de website.

Supporters van PEC raakten afgelopen zaterdag slaags met de ME, die een confrontatie met Cabmuur-fans moesten zien te voorkomen. "Deze medewerkers van de veiligheidsorganisatie zijn de laatste weken meermaals in heftige situaties terecht gekomen", vervolgt de club. "De lokale driehoek blijft de situatie evalueren. Daarnaast beraadt de lokale driehoek zich ook over eventuele maatregelen voor bezoekende clubs. Dit doordat er de afgelopen wedstrijden meerdere vernielingen zijn aangericht in het gastenvak, vuurwerk is afgestoken en confrontaties zijn geweest met de medewerkers van de veiligheidsorganisatie."

De eerstvolgende wedstrijd van PEC vindt volgende week zondag plaats, als de ploeg van Art Langeler op bezoek gaat bij Feyenoord. Supporters die een autokaart hadden voor die wedstrijd kunnen hun kaart omwisselen voor een buskaart. Ook biedt de club supporters de mogelijkheid om de kaart in te wisselen tegen het aankoopbedrag, mochten supporters door de nieuwe maatregel willen afzien van een bezoekje aan De Kuip. De supporters om wie het gaat zullen zelf benaderd worden door de club, zo schrijft PEC.