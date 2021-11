Václav Cerny maakt na tien maanden rentree bij FC Twente

Donderdag, 11 november 2021 om 14:43 • Yanick Vos

Václav Cerny heeft donderdagmiddag zijn rentree gemaakt in een besloten oefenwedstrijd van FC Twente. Tien maanden nadat de Tsjechische buitenspeler geblesseerd raakte aan zijn knie, deed hij twintig minuten mee in het met 1-2 verloren oefenduel met Waasland Beveren in de Grolsch Veste.

Op 14 januari sloeg het noodlot toe voor Cerny in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Voor de tweede keer in zijn nog prille carrière liep hij een kruisbandblessure op. Na een lange revalidatie keerde hij vorige maand terug het trainingsveld op, met zijn rentree tegen Waasland Beveren al gevolg. Donderdag verscheen hij als aanvoerder aan de aftrap. Volgens afspraak werd hij na twintig minuten vervangen door Denilho Cleonise.

De ploeg van trainer Ron Jans kwam donderdagmiddag na 25 minuten spelen op achterstand. Volgens TC Tubantia ging de bal op de stip na een ongelukkige overtreding van Dario Dummic. De nummer twee van de Belgische tweede klasse kwam vanaf elf meter op voorsprong. De bezoekers kwamen na ruim een uur spelen vanuit een counter op 0-2. Luka Ilic bepaalde de eindstand vanuit een strafschop op 1-2.

Opstelling FC Twente: De Lange; Bosch, Pleguezuelo, Dumic, Oosterwolde; Staring, Smal, Ilic; Cerny (20. Cleonise), Ugalde, Misidjan