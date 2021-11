KNVB uit zorgen over maatregelen rond cruciaal WK-kwalificatieduel

Donderdag, 11 november 2021 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:32

De KNVB heeft zijn zorgen geuit over de aangekondigde maatregelen rond de coronapandemie. Het uitgelekte OMT-advies stelt een korte lockdown van twee weken voor, waarbij evenementen voor de duur van twee weken stil komen te liggen. In dat geval zou het kunnen betekenen dat De Kuip aanstaande dinsdag leeg blijft, als Oranje de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen speelt.

Naast de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) valt ook een Eredivisie-speelronde en een speelronde in de Champions League, Europa League en Conference League binnen de twee weken waarover momenteel gesproken wordt. Mocht het kabinet meegaan in het advies van het OMT, dan bestaat de kans dat de stadions voorlopig leeg blijven. Dat gebeurde afgelopen seizoen ook, toen een groot gedeelte van het seizoen geen fans welkom waren.Voetbalwedstrijden zijn altijd geschaard onder de noemer van evenementen, wat tot bezorgdheid leidt bij de voetbalbond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De cijfers stijgen hard en we begrijpen dat deze situatie om nieuwe maatregelen vraagt", stelt de KNVB in een eerste reactie tegen De Telegraaf. "We wachten het besluit van het kabinet af, maar het betaald voetbal heeft de zaken goed op orde. Wij beschikken over een kundige en professionele wedstrijdorganisatie die altijd het coronatoegangsbewijs checkt. Anders kom je er gewoon niet in. We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met coronatestbewijs. Hierdoor hebben we kennis en ervaring opgedaan die we ook met andere sectoren delen."

Aanstaande vrijdag moet tijdens een nieuwe persconferentie duidelijk worden wat de exacte maatregelen zullen zijn. De KNVB verkocht alle beschikbare kaarten voor het duel met Noorwegen, waardoor eventuele maatregelen een flinker domper zouden betekenen. "Er zijn inmiddels weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD. Eventuele beperkende maatregelen voor stadionbezoek zullen dus weinig effect hebben op de besmettingscijfers. Het kan zelfs een negatief effect hebben omdat mensen elkaar thuis gaan opzoeken om voetbal te kijken zonder controles."

Stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bleven afgelopen seizoen voor een groot gedeelte leeg door de coronapandemie. Halverwege september van dit jaar werd bekend dat stadions weer volledig gevuld konden worden. Toeschouwers dienen wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te kunnen overleggen bij het stadion. De versoepeling trad op 25 september in werking, waarmee Willem II - PSV het eerste duel werd waarbij weer de volledige bezettingsgraad kon worden gehanteerd. Tot die tijd mochten stadions niet of slechts voor tweederde worden gevuld.