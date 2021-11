Mertens: ‘Ik zou Carlo Ancelotti moeten bellen dat het niet eerlijk is’

Donderdag, 11 november 2021 om 13:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Dries Mertens heeft tijdens de persconferentie van de Belgische nationale ploeg in aanloop naar de WK-kwalificatieduels met Estland en Wales kortstondig stilgestaan bij de situatie van Eden Hazard. De aanvaller komt bij Real Madrid voorlopig niet in de plannen voor van Carlo Ancelotti, terwijl hij bij de nationale ploeg onomstreden is. Mertens, die met beide heren een goede band onderhoudt, begrijpt daar weinig van.

Waar Hazard in LaLiga tot dusver slechts vier keer aan de aftrap verscheen dit seizoen, ligt zijn rol bij de Belgische ploeg totaal anders. Bondscoach Roberto Martínez heeft het volledige vertrouwen in de aanvaller en stelt hem steevast op als aanvoerder. "Ik denk dat ik Ancelotti moet bellen dat het niet eerlijk is", zei Mertens met een knipoog tijdens de persconferentie. "Eden is mentaal sterk. Helaas heeft hij een speler op zijn positie die in een goede vorm verkeert (Vinícius Júnior, red.), maar geweldige spelers komen altijd terug. Ik weet zeker dat hij terugkeert in de basis."

Mertens onderhoudt zowel met Hazard als Ancelotti en goede band. Met Hazard trekt hij veel op bij de Rode Duivels, terwijl hij met Ancelotti nauw samenwerkte bij Napoli in het seizoen 2018/19. Hazard speelde dit seizoen bij Real Madrid pas 416 minuten verdeeld over 11 wedstrijden . Zijn laatste basisplek had hij op 29 september in de Champions League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol. Voorlopig krijgt Vinícius Júnior de voorkeur van Ancelotti als linksbuiten. De aanvaller was dit seizoen al zeven keer trefzeker in LaLiga en duldt alleen Karim Benzema (tien treffers) boven zich op de topscorerslijst.

Mertens maakt zich met België ondertussen op voor de duels met Estland en Wales. De ploeg van Martínez kan zich voor de vijfde keer op rij plaatsen voor een groot toernooi. Dat gebeurde nooit eerder. Desondanks bestaat er nog altijd scepsis in België, daar de nationale ploeg er de voorbije jaren ondanks een ijzersterke selectie niet in slaagde om een eindtoernooi op zijn naam te schrijven. "Dat snap ik", aldus Mertens. "Maar we stonden wel bij laatste vier van de Nations League. Er is maar één kans om de twee jaar. Het is niet altijd gelopen hoe we wilden, maar we zijn er wel steeds bij, ook volgend jaar weer." De Belgen gaan fier aan kop in Groep E met zestien punten uit zes duels.