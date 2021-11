Danjuma wilde Oranje afbellen: ‘Ben je helemaal gek geworden?’

Donderdag, 11 november 2021 om 12:48 • Laatste update: 13:04

Arnaut Danjuma zag zijn goede vorm bij Villarreal vorige maand beloond worden met een oproep voor het Nederlands elftal. Na een afwezigheid van drie jaar keerde hij terug onder bondscoach Louis van Gaal, nadat Cody Gakpo geblesseerd afhaakte. Tegenover Voetbal International legt de aanvaller uit dat hij zich in eerste instantie wilde afmelden, vanwege een afspraak met zijn vader.

Danjuma debuteerde in Oranje als speler van Club Brugge. Na een transfer naar Bournemouth werd hij niet meer opgeroepen. Afgelopen zomer maakte hij voor 23,5 miljoen euro de overstap naar Villarreal, waar hij zijn draai gevonden heeft. Toen Gakpo in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland uitviel met klachten die passend waren bij een hersenschudding, haalde Van Gaal de 24-jarige linksbuiten van Villarreal bij Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Danjuma had echter andere plannen gemaakt. Tijdens de interlandperiode van oktober was het zijn plan om zijn vader op te zoeken in Nederland. De twee hadden een vader-zoon dag op het programma staan. “Hij is al op leeftijd, 74 jaar. We zien elkaar weinig”, vertelt de Oranje-international aan het weekblad. “Maar toen kwam dat belletje van Louis. Hij vroeg of ik mij de volgende dag in Zeist wilde melden. Toen heb ik mijn vader gebeld. Ik zei: Je weet hoe ik erin sta. Spelen voor Oranje is een droom. Maar jij bent uiteindelijk veel belangrijker dan voetbal. Dus als jij wilt dat ik langskom, zeg ik Oranje af. Dan ga ik verder bij Villarreal en wacht ik op een volgende kans.”

“Wat mijn vader antwoordde? ‘Ben je helemaal gek geworden? Je moet je morgen direct melden. Je moet helemaal niet aan mij denken. Ik zit tegen Gibraltar in het stadion, prachtig.’” Danjuma kwam op 11 oktober na een uur spelen binnen de lijnen als vervanger van Steven Berghuis. Met zijn acties kreeg hij het publiek op de banken en zijn invalbeurt bekroonde Danjuma met een doelpunt op aangeven van Wout Weghorst. Mede door zijn inbreng won Oranje de WK-kwalificatiewedstrijd met 6-0.