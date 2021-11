Hirving Lozano duikt onbedoeld op in Netflix-serie Narcos

Donderdag, 11 november 2021 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:31

Hirving Lozano is plots opgedoken in Narcos. De Netflix-serie, waarbij de opkomst van het Guadalajarakartel centraal staat, speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Desondanks is in een scène van de serie de aanvaller te zien in een shirt van Napoli. Het schoonheidsfoutje werd onder meer opgemerkt door Wesley Victor Mak, die als journalist het Italiaanse voetbal op de voet volgt. De aanvaller, van Mexicaanse komaf, maakte in 2019 de overstap van PSV naar Napoli, dat circa veertig miljoen euro voor hem overmaakte naar Eindhoven.