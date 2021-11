Waarom Enis Sali als vijftienjarige (!) gaat debuteren voor Roemenië

Donderdag, 11 november 2021 om 12:05 • Yanick Vos • Laatste update: 12:06

Enes Sali meldde zich deze week bij de nationale ploeg van Roemenië. Dat is opvallend, want de in Canada geboren aanvallende middenvelder is pas vijftien jaar oud. Deze interlandperiode kan hij de jongste Europese international aller tijden worden als hij debuteert tegen IJsland of Liechtenstein in de WK-kwalificatie. Sali, die op 23 februari pas zijn zestiende verjaardag viert, wordt gezien als een van de grootste talenten op de Roemeense velden en om te voorkomen dat hij onder een andere vlag gaat spelen, wil de voetbalbond hem zo snel mogelijk in actie laten komen.

Het Roemeense voetbal komt niet vaak op grootse wijze in het nieuws, maar daar kan deze week verandering in komen. Bondscoach Mirel Radoi besloot Sali namelijk op te nemen in zijn definitieve selectie voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden. Als het talent van FCV Farul Constanta in een van deze twee duels binnen de lijnen wordt gebracht, schiet hij Martin Ödegaard uit de boeken als jongste Europese international in een officieel duel (15 jaar en 300 dagen).

De in 2006 geboren middenvelder heeft al een record op zijn naam staan. Sali werd eerder dit jaar namelijk de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Roemeense topcompetitie. De aanvallende middenvelder kwam pas acht keer in actie als invaller namens Farul Constanta, maar wist al in september het net te laten bollen tegen Clinceni. Het Roemeense toptalent ontving de bal op eigen veld, stuurde vier tegenstanders het bos in en wipte de bal over de keeper. Op fraaie wijze bepaalde hij de eindstand op 5-0.

???? What a season for Enes Sali! He’s the youngest player to score in Liga I. Now called up to the senior Romanian national team.pic.twitter.com/X9Z0appvSY — Soccer Manager Games (@SoccerManager) November 4, 2021

Sali werd geboren in Toronto, Canada. In de jeugd van Woodbridge Strikers gooide hij al hoge ogen. De scouts van Barcelona, die in die periode zeer actief waren in Canada, merkten hem op tijdens een internationaal toernooi en nodigden hem uit voor een stage. Sali was toen pas elf jaar oud. Hij wist de jeugdtrainers te overtuigen en Barcelona wilde hem dan ook graag vastleggen. Twee jaar lang liep hij rond op de velden van La Masía. Door de Europese regelgeving omtrent het aantrekken van kinderen door clubs, liep het uit op een slepende periode waarin Sali geen duidelijkheid kreeg over het al dan niet kunnen blijven bij Barcelona. Het geduld van zijn ouders raakte op en zij besloten dat er een nieuwe weg moest worden ingeslagen. Toen kwam de Roemeense legende Gheorghe Hagi in beeld.

Engi Sali, vader van het toptalent, is afkomstig uit Roemenië en werd geboren in de buurt van Constanta, net als Hagi, de grootste Roemeense voetballer aller tijden. Sali senior verliet Roemenië voor Canada nadat hij trouwde. Hij was niet voornemens om terug te keren naar Roemenië, maar daar kwam verandering in toen Hagi besloot om Sali junior onder zijn vleugels te nemen bij Viitorul Constanta, de club die dit jaar fuseerde met Farul. In 2019 werd Sali toegevoegd aan de jeugdopleiding van de Roemeense club, waar Hagi zowel eigenaar als trainer is. Voor de tiener was het een prachtige ervaring om deel uit te maken van de club van Hagi, van wie hij in zijn jonge jaren talloze video’s had bekeken.

De ware reden achter de oproep

“Ik voel me een leeuw als ik hem zie”, zei Sali eerder over zijn mentor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij Hagi in de armen sprong na zijn eerste doelpunt in september. Beiden hadden toen niet voor mogelijk gehouden dat bondscoach Radoi hem deze interlandperiode zou oproepen. “Enes is een veelbelovende speler”, aldus assistent-bondscoach Nicolae Dica na de bekendmaking van de Roemeense selectie. Hagi vindt de oproep van Sali niet onlogisch. “Het is niet te vroeg om hem op te roepen. Hij is mij al voorbij, want ik kwam pas op mijn achttiende bij de nationale ploeg. Enes is nog geen zestien jaar. Hij is een serieuze jongen die het vertrouwen verdient.” Radoi had Sali niet opgeroepen als het geen goede voetballer was geweest. Maar toch zit er een andere reden achter de uitnodiging.

De Roemeense voetbalbond RFR is als de dood dat Sali voor een ander land gaat spelen. Hij werd immers geboren in Canada en kan er derhalve ook voor kiezen om in de toekomst samen te spelen met spelers als Alphonso Davies en Jonathan David. Als medeorganisator van het WK van 2026 is Canada al geplaatst voor het eindtoernooi, wat mogelijk een rol zou kunnen spelen in het besluit van Sali, die vanwege zijn achtergrond ook voor Turkije zou kunnen kiezen. Eerder dit jaar werd Sali al opgeroepen voor Roemenië Onder 17 en in die periode liet vader Engi doorschemeren dat de Roemeense ploeg een streepje voor had. De deur naar een ander land is echter niet dichtgegooid.

Enes Sali doing an Enes Sali thing. pic.twitter.com/Utxb62rdht — Scouting Romania (@ScoutingRO) May 17, 2021

De Roemeense bond wil andere opties zo snel mogelijk uitsluiten. De drang om Sali zo snel mogelijk vast te leggen, komt mede voort uit het besluit van Karim Adyemi voor de nationale ploeg van Duitsland. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg had vanwege zijn Roemeense moeder ook voor Roemenië kunnen kiezen, maar heeft anders besloten. Volgen Roemeense media gebruikt RFR-voorzitter Razvan Burleanu het vastleggen van Sali als politiek middel om de komende verkiezingen naar zijn hand te zetten. “Jullie zullen zien wat voor grote speler Sali over twee of drie jaar zal zijn”, sprak hij onlangs over het talent.

Radoi heeft op een persconferentie toegegeven dat de oproep van Sali niet los kan worden gezien van de wens om hem voor Roemenië te laten kiezen. “We hebben de afgelopen periode gekeken naar de impact die andere talenten hadden op hun vijftiende. Dan hebben we het over spelers als bijvoorbeeld Gica Hagi en Ianis Hagi”, aldus Radoi. “Geen van alle spelers hadden dezelfde impact die Sali nu al heeft op deze leeftijd. Dit betekent dat Sali een talent is dat Roemenië zich niet kan veroorloven om te verliezen. Samen met de technische staf heb ik besloten om hem op te roepen.” Volgens de FIFA-regelgeving kan een speler voor zijn 21ste nog van land veranderen nadat hij drie interlands heeft gespeeld. “Hij zal een aantal interlands moeten spelen en deze interlandperiode staan er maar twee op het programma. Maar laten we eerst kijken hoe we als team presteren, daarna zullen we kijken of we hem kunnen laten debuteren.”

“Het is een eer om hier te zijn, ik ben heel gelukkig en blij”, reageerde Sali in een interview met de Roemeense voetbalbond. “Ik voel me heel goed, ik heb ook met de jongens gepraat en ze feliciteerden me met dit telefoontje.” Vanavond wacht hem mogelijk zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen IJsland. Mocht het er niet van komen, dan dient aanstaande zondag zich nog een mogelijkheid aan als de uitwedstrijd tegen Liechtenstein op het programma staat. Roemenië staat met dertien punten momenteel op de tweede plaats in Groep J achter het al geplaatste Duitsland. Noord-Macedonië en Armenië hebben allebei twaalf punten, terwijl IJsland (acht punten) en Liechtenstein (een punt) op de vijfde en zesde plaats zijn terug te vinden.