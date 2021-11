Xavi legt prioriteit op de vleugel en heeft twee namen in het vizier

Donderdag, 11 november 2021 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:57

Xavi probeert Barcelona in zijn eerste dagen als trainer meteen naar de hand te zetten. De nieuwbakken oefenmeester geeft de prioriteit aan een aanvallende versterking en heeft zijn zinnen gezet op de komst van Dani Olmo of Ferran Torres, weet Mundo Deportivo. Xavi acht het van groot belang dat hij over echte vleugelaanvallers kan beschikken om meer ruimtes te creëren in de as van het veld. Mocht deze transfer niet in de komende transferwindow tot stand worden gebracht, dan schuift het wensenlijstje door naar de zomer.

De interesse in Olmo is niet van vandaag of gisteren. Barcelona heeft de middenvelder annex aanvaller van RB Leipzig al geruime tijd in het vizier. Op de laatste dag van de afgelopen transferwindow reisde zelfs een delegatie van de Catalaanse club af naar Duitsland om Olmo een jaar te huren met een verplichte optie tot koop in de zomer van 2022, maar zover kwam het niet. De interesse in de Spaanse aanvallende middenvelder wordt echter gedeeld door Xavi, die nu alsnog een poging wil wagen om de international terug te halen naar zijn vaderland. Olmo, die nog een contract heeft tot 2024 bij Leipzig, kan op beide vleugels uit de voeten, iets wat een belangrijke voorwaarde is voor Xavi.

De nieuwe trainer van Barça is namelijk op zoek naar een speler die het vermogen heeft om in het ergste geval vastgelijmd aan de zijlijn te staan, waarmee ruimte moet worden gecreëerd in de as van het veld voor de lopende middenvelders. De aanwinst moet op beide zijkanten uit de voeten kunnen en in staat zijn om ook in de punt van de aanval te fungeren. De situatie van Torres is vergelijkbaar met die van Olmo. De aanvaller van Manchester City wordt vooral geroemd om zijn scoringsdrift bij de nationale ploeg, waar hij 12 keer doel trof in 22 wedstrijden. Deze interlandperiode moet hij echter aan zijn neus voorbij laten gaan in verband met een blessure.

Xavi gaf maandag bij zijn officiële presentatie als trainer in het Camp Nou al aan dat hij met Barcelona weer met twee vleugelspelers wil gaan spelen. De Spaanse oefenmeester is zich er echter van bewust dat de Catalanen dun zitten in de buitenspelers. Record wist woensdag al te melden dat Xavi eveneens van plan is om Francisco Trincão vroegtijdig terug te halen naar Barcelona. De Portugese aanvaller speelt momenteel op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, maar moet, als het aan de Spaanse oefenmeester ligt, vroegtijdig terugkeren bij Barça.