Sir Alex Ferguson pakt supporters van Arsenal aan: ‘Ze moeten zich schamen’

Donderdag, 11 november 2021 om 09:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 09:21

Arsène Wenger kreeg in zijn laatste periode als trainer van Arsenal te weinig waardering van de supporters, vindt Sir Alex Ferguson. In een nieuwe documentaire over het tijdperk van Wenger in Londen stelt Ferguson dat de supporters van Arsenal die zich tegen de Fransman keerden zich 'moeten schamen'. De twee vermaarde oefenmeesters waren jarenlang sportieve rivalen in de Premier League, maar hebben wel respect voor elkaar.

Wenger werd in 1996 trainer van Arsenal en kreeg een jaar later de beschikking over doelpuntenmachine Thierry Henry, waarna de club steevast in de top van de Premier League eindigde. Henry was overgekomen van Juventus, waar hij geen potten kon breken. "Dat Arsenal erin slaagde om Henry aan de praat te krijgen, betekende de grote doorbraak. Hij was fantastisch. Als club kijk je altijd in de achteruitkijkspiegel om te zien welke clubs eraan zitten te komen. Als je iemand ziet opkomen, ga je gas geven. Arsenal naderde ons en had een ploeg die goed genoeg was om ons af te troeven, daar was geen twijfel over mogelijk."

Zelf spon Wenger garen bij de rivaliteit met Ferguson, denkt le Professeur. Zijn komst bij Arsenal zorgde aanvankelijk voor gefronste wenkbrauwen, omdat de onbekende Wenger overkwam van Nagoya Grampus uit Japan. "Ferguson was de dominante figuur in het Engelse voetbal. Iedereen was bang voor hem: van de pers tot de scheidsrechters", blikt Wenger terug. "Ik zag het als een goede kans om duidelijk te maken dat Engeland niet het enige land is met verstand van voetbal. Ik was klaar voor dat gevecht. Het was soms heel agressief, zeker na de wedstrijden. Er stonden twee leeuwen tegenover elkaar. Het enige wat je wilt, is de leeuw opeten die tegenover je staat. Ik was voor niemand in de voetballerij bang."

Ferguson en Wenger stonden in 17 jaar tijd 49 keer tegenover elkaar in officiële wedstrijden: Ferguson won 23 keer, tegenover 16 overwinningen voor Wenger en 10 remises. De rivaliteit tussen Arsenal en Manchester United werd op een gegeven moment 'toxisch', zegt Ferguson in de documentaire Arsène Wenger: Invincible. De beruchte Battle of the Buffet in oktober 2004 vormde een dieptepunt: de destijds zeventienjarige Cesc Fàbregas gooide tijdens verschillende opstootjes stukken pizza naar het hoofd van Ferguson.

Manchester United won die wedstrijd met 2-0, waardoor een reeks van 49 competitiewedstrijden zonder nederlaag van Arsenal ten einde kwam. Het was het officiële einde van the Invincibles. Na 2004 werd Arsenal nooit meer kampioen van Engeland, maar toch kreeg Wenger volgens Ferguson te veel kritiek. "Hij loodste Arsenal ieder jaar Europa in, maar werd toch bekritiseerd. De supporters zouden zich moeten schamen. Arsène en ik zijn weliswaar dinosaurussen, maar we hebben het niet zo slecht gedaan. Ik heb dertien landstitels gewonnen, maar heb nooit een ongeslagen seizoen gehad. Die prestatie gaat boven alles, en die was van Arsène." Wenger vertrok uiteindelijk in de zomer van 2018 bij Arsenal.