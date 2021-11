Van ‘t Schip bekritiseert topclubs: ’40.000 euro volstaat, of zelfs minder’

Donderdag, 11 november 2021 om 08:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 08:51

John van 't Schip neemt zijn kritiek op de topclubs in Griekenland niet terug. De bondscoach van de nationale ploeg van Griekenland sprak twee maanden geleden op Twitter van een 'identiteitscrisis' bij de grootmachten, die weinig spelers uit eigen land opstellen. De ontwikkeling van het Griekse voetbal gaat gebukt onder die tendens, denkt Van 't Schip. In gesprek met De Telegraaf herhaalt hij dat de topclubs nauwelijks oog hebben voor jonge, Griekse spelers.

Op maandag 13 september, direct na de eerste speelronde in de Griekse Super League, wees Van 't Schip op het feit dat Panathinaikos, PAOK Saloniki, AEK Athene, Olympiacos en Aris Thessaloniki bij elkaar slechts zeven Grieken hadden opgesteld: een gemiddelde van 1,4 per team. Volgens cijfers van de Griekse spelersvakbond komt 53,6 procent van de spelers in de Super League uit een ander land dan Griekenland. Van 't Schip bekommert zich als bondscoach van Griekenland over de ontwikkeling van het eigen talent, dat nauwelijks een kans krijgt.

Greek football clearly has an identity problem! The “big” 5 teams #Panathinaikos #PAOK #AEK #Olympiacos #ARIS put in there starting line ups of the first round in the Greek #superleague all together only 7!!! Greek players… an average of 1.4 player a team https://t.co/Y6tZq5krCC — john van't schip (@johnvantschip7) September 13, 2021

"Niet bij de grote clubs", stipt de Nederlandse keuzeheer van Griekenland aan. "Laat staan dat clubs oog hebben voor jeugdspelers of geld willen investeren in een goede jeugdopleidingen. Ze kopen in Griekenland liever buitenlanders van over de hele wereld. Dat kan zonder enige beperking. In Nederland moet een speler van buiten de EU een minimumsalaris van drie tot vier ton verdienen. Hier volstaat 40.000 of 50.000 euro of zelfs minder. Wat je maar afspreekt."

Van 't Schip maakte met zijn kritiek op de 'kortetermijnpolitiek' het nodige los in de Griekse voetbalwereld. "Samen met de bond gaan clubs overleggen om te komen tot een plan dat de Griekse speler helpt te beschermen en te promoten. Dat is goed voor de totale ontwikkeling van het Griekse topvoetbal", blikt hij vooruit. Verder richt Van 't Schip zich momenteel op de laatste WK-kwalificatiewedstrijden tegen Spanje (donderdagavond) en Kosovo (zondagavond), al kan alleen een wonder Griekenland nog richting het WK 2022 helpen. De ploeg van Van 't Schip staat in Groep B van de kwalificatiecyclus op de derde plek.

De koppositie is uit zicht, maar een tweede plek en daarmee plaatsing voor de volgende kwalificatieronde is theoretisch nog mogelijk. Nummer twee Spanje heeft momenteel vier punten voorsprong en dus moet Griekenland donderdagavond in ieder geval winnen van la Furia Roja. De Griekse bond wil graag verder met Van 't Schip, wiens contract in maart 2022 afloopt. "Ik ga graag door en na Spanje en Kosovo praten we daarover. We moeten natuurlijk wel iets laten zien tegen die twee landen, want met alle emoties hier in Griekenland kan het gemoed zomaar omslaan. Maar ik heb alle vertrouwen in mijn spelers."