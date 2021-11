PSV kan schuld deels vervroegd aflossen, maar blijft betalen tot 2051

Donderdag, 11 november 2021 om 08:10 • Dominic Mostert

PSV kan enkele miljoenen euro's aan schuld bij de gemeente Eindhoven eerder betalen dan gepland, meldt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. Sinds 2011 moet PSV ieder jaar een bedrag van 2,5 miljoen euro betalen aan de gemeente, omdat de club de grond onder het Philips Stadion in erfpacht heeft. De betaling voor het seizoen 2020/21 leek aanvankelijk pas medio 2023 afgerond te worden, maar PSV wil de schuld eerder aflossen.

Eerder dit jaar trof PSV een overeenkomst met de gemeente waardoor de vergoeding voor het seizoen 2020/21 betaald mocht worden in termijnen: tot medio 2023 kon de club de schuld aflossen in delen van 0,5 miljoen, 0,5 miljoen en 1,5 miljoen. Die regeling had te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. In de zomer hield PSV echter meer dan vijftig miljoen euro over aan de verkoop van Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Mohamed ihattaren. Daardoor is er genoeg geld in kas om de betaling eerder te doen dan medio 2023. Onlangs betaalde PSV al een eerste deel van 0,5 miljoen euro. De rest zal versneld volgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De erfpachtconstructie lijkt PSV evenwel tot 2051 geld te gaan kosten. De club verkocht in 2011 de grond onder het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang voor 48,4 miljoen euro aan de gemeente Eindhoven. Vervolgens werd PSV erfpachter van de grond, waarvoor jaarlijks een vergoeding van 2,5 miljoen euro wordt betaald. Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV wel van de constructie af, maar is dat niet zomaar mogelijk. De gemeente leende in 2011 geld bij Deutsche Bank om de koop van de grond te financieren. Als dat bedrag vervroegd wordt afgelost, kan de bank een forse boeterente in rekening brengen bij de gemeente. Dat is een boete die wordt verrekend als een partij eerder dan afgesproken een lening aflost. "Daardoor zijn alle partijen normaal gesproken nog decennia aan elkaar verbonden", aldus de krant.