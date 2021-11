Ajax draaide 180 graden: ‘Ik dacht: hoezo nu ineens wel verlengen?’

Donderdag, 11 november 2021 om 07:36 • Dominic Mostert

Ruben Ligeon is momenteel een vaste basisklant bij NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. De rechtsback was afgelopen zomer transfervrij na zijn vertrek AS Trencín en koos voor een terugkeer in het Rat Verlegh Stadion, waar hij de tweede seizoenshelft van 2014/15 als huurling van Ajax ook al doorbracht. In gesprek met Ajax Showtime blikt Ligeon terug op zijn eerste dienstverband bij NAC en vertelt hij over de stroeve communicatie met Ajax destijds.

Ligeon, inmiddels 29 jaar, was 22 toen hij in januari 2015 door Ajax werd verhuurd aan NAC. "Ik speelde in Jong Ajax en zat op de bank bij Ajax 1. Op een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. Uiteindelijk werd ik verhuurd aan NAC Breda en dat ging op zich prima", vertelt de vleugelverdediger. Hij was een vaste waarde bij NAC: Ligeon speelde negentig minuten in achttien van de negentien mogelijke wedstrijden. Door een nederlaag tegen Roda JC Kerkrade in de finale van de nacompetitie degradeerde NAC uiteindelijk.

Hoewel hij dus veel speeltijd kreeg, gaf Ajax eind april 2015 aan dat Ligeon mocht vertrekken. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA liep aan het eind van het seizoen af. Het was zijn droom om door te breken bij Ajax en dus was de boodschap aanvankelijk pijnlijk. Maar net toen Ligeon zich had ingesteld op zijn vertrek, kreeg hij een belletje vanuit Amsterdam. "Je mag niet meer weg, we gaan je contract openbreken en je gaat op huurbasis naar Willem II", parafraseert Ligeon de boodschap die hij te horen kreeg.

"Ik was wel verbaasd en dacht: hoezo nu ineens wel verlengen? Jullie hebben mij al verteld dat er geen plek was en dat ik mocht vertrekken. Ik had al mijn gedachten gezet op het feit dat ik weg was bij Ajax, en toen kwamen ze weer terug. Het was even heel raar", vertelt hij. Uiteindelijk signeerde hij evenwel zijn nieuwe en verbeterde verbintenis, waarna Ligeon een half seizoen werd gestald in Tilburg en vervolgens bij FC Utrecht. Wedstrijden voor Ajax speelde hij nadien niet meer.