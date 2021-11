‘Insiders’ gooien balletje op: geen Ajax, wel Go Ahead tijdens kerst?

Donderdag, 11 november 2021 om 07:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 07:16

Bestuurders van Europese competities richten zich alvast op competitiekalender voor het hectische kalenderjaar 2022/23. Vanwege het eerste winter-WK in de historie wordt het seizoen volgend seizoen onderbroken in november en december 2022. Het is voorlopig echter de vraag hoe de periode vlak na het WK eruit zal zien. Competities kijken verschillend aan tegen dat vraagstuk en de Eredivisie heeft nog geen knopen doorgehakt.

Het WK in Qatar vindt plaats van 21 november tot 18 december 2022. Recentelijk bepaalde de FIFA dat internationals één week voor de WK-start beschikbaar moeten zijn voor hun land. De Eredivisie zoekt de grens op, met een laatste speelronde op zondag 13 november, een dag voor de deadline. Er worden drie mogelijke data in overweging genomen om de competitie na het WK te hervatten: 26 december, 3 januari of 10 januari.

De Premier League begint weer op 'Boxing Day', ofwel 26 december, terwijl de Bundesliga een winterstop inlast tot 19 januari. Ter compensatie begint de Duitse competitie volgend seizoen extra vroeg (5 augustus) en eindigt die later dan gebruikelijk (27 mei). Het Algemeen Dagblad meldt dat 'insiders' in Nederland wijzen op een mogelijke tussenvorm. 'De Go Aheads, Sparta's en NEC's', schrijft de krant, zijn mogelijk bereid om met kerst te voetballen, terwijl 'clubs als Ajax en PSV' in de weken daarna volgen. Kerstvoetbal kan na vijf à zes weken zonder inkomsten een prettige financiële compensatie zijn voor kleinere clubs.

De KNVB en de Eredivisie CV verwachten binnen anderhalve week te horen hij de clubs erover denken. De Keuken Kampioen Divisie wordt ook betrokken bij dat proces. Het is denkbaar dat de Keuken Kampioen Divisie zelfs deels overlapt met het WK. "Op de laatste vrijdag voor de finale bijvoorbeeld, als nog maar vier landen actief zijn in Qatar", klinkt het in de krant. Maar voor de Eredivisie is de puzzel ingewikkelder. Technisch directeur Henk van Stee van Sparta vermoedt dat de topclubs niet kort na het WK al in actie willen komen, maar ziet tegelijkertijd ook weinig in de tussenvorm.

"Maar dan zou je onderlinge verschillen in aantal gespeelde duels krijgen, is dat wenselijk?", vraagt Van Stee zich hardop af, als hem wordt gevraagd naar het scenario waarin voornamelijk de kleinere clubs kort na het WK weer beginnen. "En daarbij: PSV zou zonder een aantal internationals ook met kerst nog een prima team overhouden tegen RKC. Maar omgekeerd is het voor RKC of Sparta al een enorme aderlating als één WK-ganger ontbreekt tegen PSV."