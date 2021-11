Van Dijk: ‘Daar zeg ik niets over, je weet niet hoe ze dat in Engeland vertalen’

Donderdag, 11 november 2021 om 06:42 • Laatste update: 08:41

Virgil van Dijk is erop gebrand om zijn eerste eindtoernooi met Oranje mee te maken. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kan zich met goede resultaten tegen Montenegro (zaterdag) en Noorwegen (dinsdag) rechtstreeks kwalificeren voor het WK 2022 in Qatar. In de zomer ontbrak Van Dijk op het EK, omdat hij nog niet volledig hersteld was van zijn operatie aan een gescheurde voorste kruisband. Zodoende wacht Van Dijk op zijn dertigste nog op zijn eerste eindronde.

In gesprek met het Algemeen Dagblad wordt de stopper van Liverpool gevraagd of het moeilijk was om Jordan Pickford, de keeper van Everton en Engeland, de finale te zien halen. Een wilde charge in oktober 2020 van Pickford leidde in oktober 2020 immers tot de blessure die Van Dijk tien maanden aan de kant hield. "Daar ga ik dus geen uitspraken over doen, want dan weet je niet hoe ze dat in Engeland weer gaan vertalen in de media. Maar ik wilde heel graag met de jongens zijn op het EK. Ook daarom moeten we zorgen dat we ons in de resterende wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen kwalificeren", maakt Van Dijk duidelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met de wedstrijden Montenegro - Nederland en Noorwegen - Letland in aantocht, is het goed mogelijk dat de beslissing in de strijd om de koppositie in Groep G dinsdag valt tijdens het treffen tussen Nederland en Noorwegen. Er zijn vijf spelers die op scherp staan in Montenegro: bij een gele kaart missen ze de wedstrijd in De Kuip. Het gaat om Van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Steven Bergwijn en Donyell Malen. Desondanks is de aanvoerder van Oranje niet van plan om zijn speelstijl aan te passen, maakt hij duidelijk in gesprek met De Telegraaf.

"Ik speel gewoon de wedstrijd en ga niet ineens iets heel anders doen", benadrukt Van Dijk. In 42 interlands pakte Van Dijk slechts twee gele kaarten: in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Zweden (6 september 2016) en Turkije (7 september 2021). Door die laatste prent staat hij nu op scherp. "Als je naar mijn statistieken kijkt en naar de manier waarop ik verdedig, dan probeer ik juist niet in situaties te komen waarin ik een gele kaart kan pakken. Al heb je het niet altijd in de hand. Ik speel gewoon de wedstrijd en hopelijk kom ik er ongeschonden uit. Zonder geel en met drie punten."