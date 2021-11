Vink doet opmerkelijke suggestie: linksbenige vervanger voor Dumfries

Woensdag, 10 november 2021 om 23:29 • Jeroen van Poppel

Marciano Vink komt woensdagavond in Voetbalpraat met een opvallende suggestie voor Louis van Gaal. De analist van ESPN geeft de bondscoach van Oranje in overweging om Teun Koopmeiners zaterdag tegen Montenegro in te zetten als vervanger van Denzel Dumfries. Vink vermoedt namelijk dat er weinig ruimte komt voor laatstgenoemde om op te komen.

Vink verwacht dat Van Gaal voor Dumfries en Donyell Malen als rechtsback en rechtsbuiten zal kiezen. "We weten allemaal van Dumfries dat hij buitenom komt", stelt de oud-middenvelder. "Dat betekent dus dat Malen aan de binnenkant ruimte moet maken voor Dumfries die eromheen gaat. Als je in een hele kleine ruimte gaat spelen met negen Montenegrijnen en jij komt als buitenspeler ook nog te snel naar binnen, dan gaat het ontzettend druk zijn. Ook Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen moeten daar ergens rondlopen en Memphis Depay wil uit de spits komen."

"Het kan zijn dat je elkaar in de weg gaat lopen", aldus de oud-speler van Ajax en PSV, die daar een oplossing voor heeft. "Mocht dat zo zijn, dan zou ik Dumfries inruilen voor Koopmeiners. Dat klinkt heel gek, maar Koopmeiners speelt bij Atalanta ook in die zone aan de rechterkant. Het is een iets ander systeem, maar dan krijg je op het middenveld met Frenkie de Jong en Koopmeiners twee voetballers. En je maakt meer ruimte in die hele drukke strook, want Malen hoeft niet meer naar binnen, want je hebt nu niet eentje die eroverheen dendert."

Vink zou desondanks met Dumfries starten. "Ik ga ervan uit dat Montenegro heel erg compact gaat staan. En we hebben de afgelopen tijd ook bij PSV tegen PEC Zwolle en Ajax tegen Go Ahead Eagles en Heracles Almelo gezien dat het heel moeilijk voetballen is als een tegenstander heel compact speelt in een strook van dertig meter. Dan moet je ruimte creëren en dan kan het ook zijn dat je één speler eruit haalt, en dat je even wegblijft. Dus je moet even een kwartier, twintig minuten aanvoelen hoe het staat. Als Dumfries toch geen nut heeft aan de buitenkant, dan kun je net zo goed een voetballer daar neerzetten, zodat je die passes tussen de linies kan krijgen."