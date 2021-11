Mogelijk prominentere rol voor Jordi Cruijff na contractontbinding bij Barcelona

Woensdag, 10 november 2021 om 22:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:53

Barcelona moet op zoek gaan naar een vervanger voor Ramón Planes. De technisch secretaris van de Catalanen heeft dinsdagavond het verzoek bij de club ingediend om per direct te vertrekken. Planes had nog een doorlopend contract tot medio 2022 en hij geeft aan een ‘avontuur elders’ aan te willen gaan. Volgens Francesc Aguilar, journalist van Mundo Deportivo, is Jordi Cruijff de voornaamste kandidaat om invulling te geven aan de vrijgekomen vacature.

Het aangekondigde vertrek van Planes komt voor Barcelona als een grote verrassing, weet Mundo Deportivo. Zowel president Joan Laporta, als Mateu Alemany (technisch directeur), als Rafa Yuste (technisch vicepresident) is erg te spreken over het werk dat Planes tot dusver leverde. Toch lijkt het erop dat het trio instemt met het verzoek van de technisch secretaris, die naar verwachting zijn vertrek snel officieel maakt.

Planes maakte sinds juni 2018 deel uit van het technische hart van Barcelona en werd aangesteld door voormalig president Josep Maria Bartomeu. Daarvoor was Planes onder meer werkzaam als technisch directeur bij Getafe. Hij wordt bij Barcelona met name geroemd vanwege zijn rol bij het aantrekken van Pedri en Ronald Araújo. Met zijn vertrek maakt de vijftigjarige Planes mogelijk de weg vrij voor Cruijff. Laatstgenoemde bekleedt momenteel nog de functie van technisch adviseur, en dus kan hij een stap hogerop maken.

“Aangenomen wordt dat met het vertrek van Ramon Planes als technisch secretaris van Barça, Jordi Cruijff zijn plaats zal innemen”, schrijft Aguilar op Twitter. “In het oorspronkelijke plan van Xavi verscheen de zoon van Johan al in die rol. Alleen Carles Puyol ontbreekt nog om het organigram dat Xavi 'in gedachten had' te completeren.” Met 'het oorspronkelijke plan van Xavi’ doelt de journalist op het voorstel dat de huidige trainer van los Azulgrana indiende toen hij begin dit jaar een gooi deed naar het presidentschap van Barcelona.