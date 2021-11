Eindhovens Dagblad doet prognose van herstelduur Jordan Teze

Woensdag, 10 november 2021 om 22:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

PSV moet het ongeveer drie weken stellen zonder Jordan Teze, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige verdediger liep afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (1-4 winst) al na een kwartier een hamstringblessure op.

Teze greep in Sittard in de vijftiende minuut naar de achterkant van zijn bovenbeen. Al snel was duidelijk dat de rechtsback niet verder kon en Ritsu Doan kwam in het veld als zijn vervanger. Phillipp Mwene schoof terug vanaf het middenveld naar de positie van rechtsachter, die door Teze vacant was gelaten. Mwene lijkt de meest aangewezen speler om die positie ook de komende weken in te vullen bij PSV.

De blessure is voor Teze een fikse aderlating, zeker omdat de vleugelverdediger zich net in het basiselftal van Roger Schmidt had geknokt. De Duitser koos dit seizoen bijna steevast voor Mwene als rechtsback, terwijl André Ramalho een onbetwiste basisplaats heeft als rechter centrale verdediger. Teze moest het daarom meestal doen met een reserverol, maar dat veranderde eind oktober na de pijnlijke 5-0 nederlaag van PSV bij Ajax.

Schmidt was blijkbaar ontevreden over Mwene en gaf daarna tegen FC Twente (5-2 winst) een kans in de basis aan Teze. De trainer van PSV sprak na afloop van dat duel lovend over Teze en stelde hem vervolgens ook tegen AS Monaco (0-0) en Fortuna in de basis op. Teze moet vermoedelijk de wedstrijden thuis tegen Vitesse (20 november), thuis tegen Sturm Graz (25 november) en uit bij sc Heerenveen (28 november) aan zich voorbij laten gaan.