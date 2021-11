Mazraoui is het niet altijd eens met Ajax-diëtist: ‘Hij komt met rare dingen’

Noussair Mazraoui voelt zich dit seizoen fitter dan ooit, zo onthult de 23-jarige rechtsback van Ajax in het YouTube-programma Bij Andy in de auto! Hoewel Mazraoui serieus met zijn voeding bezig is, neemt de vleugelverdediger niet zomaar alles aan dat zijn club hem voorschotelt. "We hebben zo'n diëtist, alleen die komt af en toe met rare dingen", legt Mazraoui uit aan Andy van der Meijde.

"Quinoa bijvoorbeeld", vervolgt de rechtsachter, die het niet ziet zitten om dat te eten. Hij is dan ook naar de diëtist toegestapt. "Ik zei tegen hem: 'Luister, geef me gewoon een normaal schema, dat gewoon haalbaar is.' Geen quinoa, gekke noten en weet ik veel wat voor bars." Mazraoui hoeft zijn voeding niet af te wegen. "Nee, het is niet zo overdreven, zeg maar."

Ook bij Ajax zelf wordt op voeding gelet. "We hebben niet eens meer chocopasta, geen normale pindakaas meer, geen normale jam", aldus Mazraoui. "Alles is gewoon natuurlijk. Maar het is wel goed. Ik ben dit seizoen echt veel bezig met mijn voeding. Ik ben wel gewoon eerlijk: het is niet altijd lekker, het is niet altijd leuk, maar ik voel wel dat het wat oplevert qua fitheid en zo. Je ziet ook dat ik dit seizoen gewoon twaalf kilometer in een wedstrijd loop. Dat heb ik nooit gehaald."

Dat heeft Mazraoui naar eigen zeggen te danken aan een totaalpakket van dingen. "Het is alles bij elkaar", legt de Nederlands-Marokkaanse verdediger uit. "De voeding, krachttraining, de trainingen bij Ajax zelf. Dat zijn net die paar procentjes. Dat is niet veel, maar in de voetballerij kan het betekenen dat je een assist geeft of een goal maakt, of dat je naast schiet."

Mazraoui speelt op papier rechtsachter bij Ajax, maar dat is niet in beton gegoten. "Ik ben rechtsback, soms spits, soms middenvelder, soms rechtsbuiten, gewoon overal. Dat is de visie van onze tactiek: de tegenstander weet niet waar we staan. We kunnen overal staan, bijvoorbeeld Antony kan ook naar binnen om even als 'tien' te fungeren, Steven (Berghuis, red.) kan even rechtsbuiten spelen. Ik kan van rechtsback naar tweede spits. Er is zoveel beweging dat het moeilijk te verdedigen is."