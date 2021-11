Nieuw schandaal bij Club Brugge: veroordeling dronken rijden en vluchtmisdrijf

Woensdag, 10 november 2021 om 21:25 • Mart van Mourik

Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, is opnieuw veroordeeld voor dronken rijden en vluchtmisdrijf. In november 2020 was Mannaert betrokken bij een kettingbotsing in het Belgische Nevele, waar een gewonde viel. Volgens Het Laatste Nieuws bood hij zijn excuses aan, en maakte hij zich vervolgens schuldig aan vluchtmisdrijf. Mannaert krijgt vijftien maanden rijontzegging, een alcoholslot voor drie jaar en een boete achtduizend euro. Het is al de vijfde keer dat de bestuurder van Club Brugge wordt veroordeeld voor een vergelijkbaar vergrijp.

Volgens getuigen stapte Mannaert na de botsing van vorig jaar uit de auto en maakte hij zijn oprechte excuses. Desalniettemin verliet hij even later de plek van het ongeval. Destijds reageerde Mannaert kort op het voorval, maar hij was zich van geen kwaad bewust. “Samen met een andere betrokkene ben ik inderdaad vertrokken, omdat er nog een zesde wagen op de auto’s was ingereden en we daar ons leven riskeerden”, aldus de algemeen manager, die eveneens aangaf dat hij zelf de politie had gebeld om het voorval te beschrijven.

Aangezien het niet de eerste keer is dat Mannaert betrokken was bij een incident met overmatig alcoholgebruik achter het stuur, viel de straf relatief hoog uit. Voor het vluchtmisdrijf en dronken rijden kreeg hij respectievelijk 3.200 euro en 4.800 euro boete en een rijverbod van drie maanden en één jaar. Mannaert moet ook medische en psychologische testen afleggen en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw halen. Wanneer hij het rijverbod heeft uitgezeten, moet hij gedurende drie jaar een alcoholslot geïnstalleerd hebben in de auto. Mannaert kan wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

In mei eerder dit jaar werd Mannaert ook al veroordeeld. Toen kreeg hij een rijverbod van drie maanden, een boete van 3.200 euro en een verplicht alcoholslot voor een jaar opgelegd. Hij werd staande gehouden in Oostende en had toen 2,44 promille alcohol in zijn bloed. In 2011 reed Mannaert een huis binnen met de auto, waaraan hij een boete van 1.100 euro en een rijverbod van een maand overhield.