Leegloop bij Chelsea dreigt: onderhandelingen lopen ondanks ‘akkoord’ vast

Woensdag, 10 november 2021 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:35

De onderhandelingen tussen Andreas Christensen en Chelsea over een nieuw contract zijn voorlopig stukgelopen, zo meldt The Telegraph. De Londense club leefde in de overtuiging dat er een principeakkoord met de 25-jarige centrumverdediger was bereikt, maar hoorde tot zijn verbazing daarna aanvullende eisen. Een transfervrij vertrek van Christensen dreigt nu.

Chelsea dacht eruit te zijn met Christensen over een nieuw vijfjarig contract, totdat de zaakwaarnemer van de Deen om uitstel vroeg vanwege een aanpassing van de eisen. Chelsea was daarna verbijsterd door het nieuwe voorstel van de belangenbehartiger: Christensen wil niet voor vijf, maar slechts drie seizoenen bijtekenen. Hoewel beide partijen niet willen reageren, zijn de onderhandelingen volgens The Telegraph voorlopig stopgezet.

Er blijft geloof en hoop binnen Chelsea dat Christensen een nieuw contract zal ondertekenen. Thomas Tuchel beschouwt de mandekker als een belangrijk onderdeel van zijn plannen en wil de samenwerking dan ook verlengen. Christensen heeft geprofiteerd van de komst van de Duitser, want onder diens voorganger Frank Lampard was de verdediger meestal reserve. In Tuchels systeem met drie centrumverdedigers geldt Christensen, die sinds zijn zestiende voor Chelsea speelt, echter als een basisspeler.

Er is Chelsea veel aan gelegen om de Deen te behouden, daar er komende zomer een leegloop dreigt bij de club. Antonio Rüdiger beschikt net als Christensen over een aflopend contract en lijkt dat niet te gaan verlengen. Er wordt momenteel niet onderhandeld met de 28-jarige Duitser, die een weeksalaris verlangt van 233.000 euro. Rüdiger staat in de belangstelling van Real Madrid en Bayern München. Ook de contracten van de 32-jarige César Azpilicueta en de 37-jarige Thiago Silva lopen af, maar Chelsea maakt geen haast met het duo.