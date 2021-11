Steven Gerrard begint aan eerste trainersklus in Premier League

Donderdag, 11 november 2021 om 11:03

Steven Gerrard is de nieuwe manager van Aston Villa, zo maakt de club uit Birmingham donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. Gerrard is de opvolger van de ontslagen Dean Smith en wordt overgenomen van Rangers, dat een afkoopsom van naar verluidt 3,5 miljoen euro ontvangt.

Aston Villa nam afgelopen zondag afscheid van Smith, die na vijf competitienederlagen op rij werd ontslagen. The Villans staan daardoor op de zestiende plek in de Premier League en moeten onder Gerrard de weg omhoog vinden. De oud-middenvelder van Liverpool zit volgende week zaterdag voor het eerst op de bank in de thuiswedstrijd tegen Brighon & Hove Albion. Gerrard neemt zijn assistenten Gary McAllister en Michael Beale mee uit Schotland.

De afgelopen drieënhalf jaar stond Gerrard aan het roer bij Rangers, nadat hij eerder een seizoen Liverpool Onder-18 had getraind. In zijn eerste twee seizoenen in Schotland moest Gerrard toezien hoe Celtic de landstitel greep, maar afgelopen voetbaljaargang wist Rangers de eeuwige rivaal na tien jaar van de troon te stoten. Gerrard neemt afscheid van Rangers als koploper in de Schotse competitie, met een voorsprong van vier punten op Celtic.

"Aston Villa is een club met een rijke historie en traditie in het Engelse voetbal", reageert Gerrard op de clubsite. "Ik ben enorm trots om hoofdtrainer van de club te mogen worden. In gesprekken met het bestuur werd duidelijk hoe ambitieus de plannen van de club zijn. Ik zie ernaar uit om de club te helpen om de doelen te bereiken. Ik wil graag mijn dank uitspreken richting iedereen bij Rangers voor de mogelijkheid om trainer van zo'n iconische club te worden. Onze 55ste landstitel, een wereldrecord, zal altijd een plek in mijn hart houden. Ik wens de spelers, technische staf en supporters het allerbeste toe."

Over de opvolging van Gerrard wordt in Schotland druk gespeculeerd. Giovanni van Bronckhorst heeft daarvoor goede papieren, zo is de overtuiging van de bookmakers. De voormalig coach van Feyenoord, die een verleden heeft als speler van de Schotse topclub, is favoriet om de opvolger van Gerrard te worden, maar heeft nog niet gesproken met Rangers. Ook voormalig Chelsea-coach Frank Lampard, ex-Norwich City-manager Alex Neil en huidig Aberdeen-trainer Derek McInnes worden genoemd.