Chiellini pleit voor drastische verandering in Serie A: ‘Clubs zitten in de weg’

Woensdag, 10 november 2021 om 20:47 • Mart van Mourik

Giorgio Chiellini maakt zich hard voor het opzetten van de Europese Super League. In gesprek met DAZN spreekt de centrumverdediger van Juventus zijn zorgen uit over de toekomst van het voetbal en hij noemt de huidige situatie ‘onhoudbaar’. Om de Super League te kunnen spelen, moet het aantal clubs dat in de Serie A uitkomt gereduceerd worden, oppert Chiellini.

Juventus is, samen met Real Madrid en Barcelona, nog altijd een voorstander van de plannen rondom de Super League. Onder meer Andrea Agnelli, president van la Vecchia Signora, staat bekend als pleitbezorger van de Europese competitie. Naar eigen zeggen voert Chiellini ‘al jaren’ gesprekken met Agnelli over de opzet van de Super League. Daarnaast is het duo van mening dat de Italiaanse competitie ingekrimpt moet worden, en dat ‘sommige clubs in de weg zitten’.

“De toekomst van het voetbal gaat steeds meer naar een Europese aanpak tegenover de nationale competities”, merkt Chiellini op. “Een speler op het niveau van Juventus wil die Europese wedstrijden spelen, met alle respect. Sporters van ons niveau, maar misschien ook de fans, willen meer Europese wedstrijden. We kunnen nu niet meer terug. Bonden, clubs en spelers moeten in gesprek gaan om de kalender te herschikken en nieuwe competities te creëren om deze sport nieuw leven in te blazen. In de Verenigde Staten weten ze wel raad met dit soort dingen, daar is in iedere sport een Super League.”

Om de voetbalkalender behapbaar te houden, stelt Chiellini dus voor dat de Serie A in grootte moet afnemen. “Sommige clubs zitten in de weg. Ik denk dat een competitie met zestien teams, of misschien achttien teams, perfect is. Daarmee is er meer ruimte voor competitiviteit en Europese wedstrijden. De wereld gaat vooruit, we moeten verandering niet tegenhouden. Op dit moment is er geen dialoog en gaan we langzaam richting een onhoudbare situatie voor iedereen. Ook de fans merken dat”, besluit Chiellini.