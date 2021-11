Simon Kjaer: ‘Als hij meer schreeuwt, wordt hij een van de beste verdedigers’

Woensdag, 10 november 2021 om 19:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

Simon Kjaer verwacht dat Andreas Christensen een van de beste verdedigers ter wereld wordt. In gesprek met het Deense Bold spreekt Kjaer de waardering uit over zijn ploeggenoot bij de Deense nationale ploeg, al geeft hij Christensen ook een opvallend advies mee. Om echt de beste te worden moet de centrumverdediger van Chelsea volgens zijn landgenoot ‘harder schreeuwen’ in het veld. “Ik wil meer persoonlijkheid zien”, aldus Kjaer.

In het interview met de Deense voetbalnieuwssite komt de rol van Christensen ter sprake bij Chelsea en het Deense elftal. Kjaer heeft vrijwel louter lovende woorden over voor zijn 25-jarige collega en hij ziet dat Christensen zijn plafond nog lang niet heeft bereikt. “Ik denk dat hij aan alle voorwaarden voldoet om de beste verdediger ter wereld te worden. Hij leest het spel op unieke wijze. Daarnaast is hij fantastisch aan de bal, snel en atletisch.”

Toch is er ook voor Christensen nog voldoende ruimte voor verbetering, en dan met name wat betreft zijn persoonlijkheid in het veld. Kjaer: “Hij moet af en toe wat harder schreeuwen, al heeft hij wel stappen gemaakt. Ik vind AC een geweldige verdediger. Hij heeft zich zowel op als naast het veld ontwikkeld in de tijd dat hij hier (bij de Deense ploeg, red.) is. Maar ik wil nog meer zien van Andreas: ik wil meer persoonlijkheid. Hij heeft vorderingen geboekt, maar op dat vlak wil ik hem een beetje blijven pushen. Ik wil meer van hem eisen, zowel op als naast het veld. Het is beter geworden en wat mij betreft kan hij zelf bepalen hoe groot hij wil worden”, aldus Kjaer.

Sinds zijn debuut in juni 2015 droeg Christensen inmiddels 52 keer het shirt van het Deens elftal. Onder Kasper Hjulmand vormt de stopper van Chelsea een vaste basiskracht in de vijfmansverdediging, die in het centrum verder veelal gecompleteerd wordt door Kjaer en Jannik Vestergaard. Ook bij the Blues is Christensen ondertussen een vaste kracht, en houdt hij onder meer Thiago Silva en Malang Sarr op de bank. Met name sinds het aanstellen van manager Thomas Tuchel wist de verdediger stappen te zetten, daar Frank Lampard vrijwel zelden een beroep op hem deed.