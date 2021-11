Xavi drukt zijn stempel en zet streep door ‘goedkope’ versterking

Woensdag, 10 november 2021 om 19:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Barcelona overweegt niet langer om Daniel Alves een aanbieding te doen, zo is de stellige overtuiging van Marca. De transfervrije 38-jarige Braziliaan bood zichzelf aan voor een terugkeer in het Camp Nou, maar Xavi ziet zijn komst niet zitten. De kersverse trainer van Barça wil inzetten op jonge spelers.

Woensdagochtend meldde het Braziliaanse UOL Esporte dat er een gesprek gepland staat tussen Alves en Barcelona, maar volgens Marca is daar geen sprake van. Xavi en de clubleiding beschouwen de Zuid-Amerikaan niet als optie, omdat de club de voorkeur geeft aan de ontwikkeling van jonge spelers. In de huidige selectie van Barcelona kunnen Sergiño Dest, Sergi Roberto en Óscar Mingueza uit de voeten op de rechtsbackpositie.

Een terugkeer van Alves als speler van Barça mag dan uitgesloten zijn, toch wil de club nadenken over een mogelijke andere functie, zo klinkt het. Alves wordt in Barcelona zeer gewaardeerd om zijn verdiensten voor de club en wordt bovendien beschouwd als een interessante mediapersoonlijkheid. Barça is dan ook van mening dat de rechtsback in een andere rol dan als speler van waarde kan zijn. Alves kwam tussen 2008 en 2016 uit voor de club en maakte de absolute hoogtijdagen mee. Hij speelde 391 duels voor Barça en won met de Catalanen liefst 23 prijzen.

Alves speelde de afgelopen jaren voor São Paulo, maar verliet de club in september vanwege onenigheid over zijn salaris. Een maand later bood de ervaren rechtsback zich publiekelijk aan bij Barcelona. “Het zou erg opportunistisch klinken om te zeggen dat Barça me nu nodig heeft”, vertelde hij aan Sport. “Ik heb gezegd dat wanneer Barcelona me nodig heeft en me wil, ik altijd open zou staan voor een terugkeer, ongeacht waar ik ben. De sympathie, liefde en respect die ik heb voor deze club is onbeschrijfelijk. Als Barça denkt dat ze me nodig hebben, moeten ze me maar bellen. Ik denk nog steeds dat ik bij veel clubs een bijdrage kan leveren, maar meer bij Barça vanwege het aantal jonge spelers dat ze nu hebben.”