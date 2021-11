Dankerlui onder de indruk: ‘Als hij het woord neemt, dan luister je’

Woensdag, 10 november 2021 om 20:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:06

FC Groningen en de seizoenstart, het is de voorbije jaren geen gelukkig huwelijk gebleken. Ook dit seizoen komt de ploeg van trainer Danny Buijs maar moeilijk op stoom. In de Eredivisie werd slechts twee keer een winstpartij geboekt in twaalf wedstrijden. Het maakt dat de Groningers momenteel terug te vinden zijn op de vijftiende plek in de Eredivisie. Nooit eerder ervaarde Damil Dankerlui hoe het is om in de onderste regionen van de competitie mee te draaien. Met Willem II behaalde hij Europees voetbal en ook vorig jaar ging het crescendo voor de vleugelverdediger. Voetbalzone zocht hem op en ging op zoek naar een verklaring voor de vormdip van de FC.

Door Mart Oude Nijeweeme

FC Groningen wist slechts één van de laatste elf competitiewedstrijden (vijf keer gelijk, vijf keer verlies) te winnen, maar met name het doelpuntengemiddelde moet Buijs zorgen baren. Met een gemiddelde van 0,91 doelpunten per wedstrijd beleeft de ploeg aanvallend gezien het slechtste seizoen sinds 2002/03, toen gemiddeld 0,82 keer werd gescoord per wedstrijd (negatief clubrecord). "We zijn pas net begonnen", duidt Dankerlui de huidige situatie. "We zien er nog niet het ergste van in. Natuurlijk leven we onder onze stand, maar qua puntenaantal staat het heel dicht bij elkaar. Dat maakt ook dat we heel snel een stap omhoog kunnen maken als de resultaten komen."

Groningen houdt met elf punten uit twaalf duels momenteel alleen Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en PEC Zwolle onder zich. Als Groningen de competitie na de interlandbreak hervat, treedt het aan tegen Fortuna en PEC, duels die nu al cruciaal lijken voor De trots van het Noorden. "Het is niet dat we continu op elkaar zitten te hameren dat dingen slecht gaan", vertelt Dankerlui. "We zitten als collectief in een mindere periode, daar zullen we ook samen weer uit moeten zien te komen. We hebben dit seizoen al laten zien dat we het kunnen, onder meer tegen AZ (2-0 winst, red.), alleen moeten we dat zien door te trekken."

Dankerlui heeft geen duidelijke verklaring voor de vormdip waar Groningen zich momenteel in bevindt. Oke, de ploeg is met Arjen Robben de nodige ervaring kwijtgeraakt, maar dat mag volgens de rechtervleugelverdediger geen excuus zijn. "We weten dat hij er niet meer is. Hij was, naast dat hij een speler was, ook een trainer voor ons. Hij nam in de kleedkamer het woord, dan luister je. Dat zijn spelers waar je graag naar luistert. We merken wel dat we ervaring missen in het elftal. We hebben heel veel jonge spelers, maar ondanks dat weten we dat we ver kunnen komen met de selectie die we hebben. De positie waar we nu staan doet geen recht aan de kwaliteiten die we hebben."

Robben nam afgelopen weekend officieel afscheid van de Euroborg, toen hij voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-1) een ereronde maakte een een beeltenis in ontvangst nam van technisch directeur Mark-Jan Fledderus. De voormalig aanvaller kreeg al verschillende keren van de club te horen dat er voor hem een functie in het verschiet ligt, al lijkt Robben daar nu nog niet aan te willen. Ook Buijs wond er geen doekjes om dat hij de oud-speler graag aan zijn technische staf zou toevoegen, maar tot op heden lijkt Robben een moment van rust in te lassen, al laat hij geregeld zijn gezicht zien op het trainingscomplex van FC Groningen.

"Het is leuk als hij langskomt", doelt Dankerlui op de keren dat Robben zijn gezicht laat zien op trainingscomplex Corpus den Hoorn. "Hij komt geregeld kijken bij de training, dan maak je een praatje met hem over hoe het gaat. Dat is leuk. Ik heb hem nu een paar keer gezien op de club. Iedereen die Arjen kent, weet dat hij dat doet. Dat kenmerkt de persoon Arjen Robben. Hij is zo'n grote speler. Als dat wegvalt, is dat een groot gemis. Maar ondanks dat proberen we het wel met zijn allen op te pakken. We moeten door, ook zonder Robben."

Te beginnen met de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In Deventer hoopt Groningen na de interlandbreak de derde zege van het seizoen te boeken, nadat de ploeg eerder wist te winnen van AZ en SC Cambuur. "We kunnen niet ontkennen dat een overwinning zeer welkom is", aldus Dankerlui. "Je merkt dat de sfeer ook beter wordt naarmate je resultaten boekt. Dat is ook lekker voor het gevoel binnen het elftal. Op de training gaat het ook goed. We zetten elkaar op scherp en proberen het maximale in elkaar naar boven te halen. We moeten er op blijven hameren dat dingen beter moeten en daar zal ook continu de focus op liggen, maar we raken niet snel in paniek. Dat past ook niet bij de club. De club heeft een bepaalde filosofie en die streven we na."

Dankerlui kreeg na de zege op AZ vaak de vraag waarom het toen ineens wel lukte. "Het is een momentopname", vertelt hij. "Natuurlijk weten we dat we elke week punten moeten halen. Het is mooi dat dat tegen AZ gelukt is. De andere wedstrijden moeten we zo snel mogelijk vergeten. Verbeterpunten? We moeten als team georganiseerd staan. In de beginfase van wedstrijden staan we vaak goed gegroepeerd, maar dat verzwakt vaak in de loop van de wedstrijd. Dat mag nooit gebeuren. We moeten meer vanuit de discipline spelen, waarbij iedereen zijn eigen taken uitvoert. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat we snel uit de onderste regionen wegkomen."