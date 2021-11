Nederlander favoriet bij bookmakers voor opvolging van Gerrard bij Rangers

Woensdag, 10 november 2021 om 18:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:38

Giovanni van Bronckhorst heeft goede papieren om de nieuwe trainer van Rangers te worden, zo is de overtuiging van de bookmakers. De voormalig coach van Feyenoord, die een verleden heeft als speler van de Schotse topclub, is favoriet om de opvolger van Steven Gerrard te worden. De oud-middenvelder is op zijn beurt op weg naar Aston Villa.

Van Bronckhorst lijkt dus goede kans te maken om benaderd te worden door Rangers. Bookmakers keren op dit moment ongeveer vijf keer de inzet uit voor de oud-Oranje-international als nieuwe manager van de regerend Schots kampioen. Ook voormalig Chelsea-coach Frank Lampard (zeven keer), ex-Norwich City-manager Alex Neil (zeven keer) en huidig Aberdeen-trainer Derek McInnes (acht keer) behoren tot de favorieten.

Sinds zijn ontslag bij het Chinese Guangzhou R&F in december 2020 zit Van Bronckhorst zonder club. De oud-linksback werkte daarvoor vier seizoenen succesvol als trainer van Feyenoord en werd in 2017 landskampioen met de Rotterdamse club. Ook won Van Bronckhorst twee keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord. Als voetballer kwam hij vanaf 1998 drie jaar uit voor Rangers, waarmee hij onder meer twee landstitels pakte.

Aston Villa nam afgelopen zondag afscheid van Dean Smith, die na vijf competitienederlagen op rij werd ontslagen. Volgens the Guardian zullen the Villans woensdag of donderdag contact op nemen met Gerrard, die wel oren heeft naar een overstap naar de Premier League. Villa zou een afkoopsom van omgerekend 2,3 miljoen euro moeten betalen aan Rangers, hetgeen geen blokkade vormt voor eigenaren Nassef Sawiris en Wes Edens. Gerrard werkt sinds 2018 als trainer van Rangers, de club die hij afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in tien jaar leidde.