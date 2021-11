Liverpool raakt grote man achter recente successen kwijt

Woensdag, 10 november 2021 om 17:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:39

Michael Edwards vertrekt aan het eind van het seizoen bij Liverpool, zo meldt de grootmacht uit de Premier League via de officiële kanalen. De sportief directeur verlengt zijn aflopende contract op Anfield niet en vertrekt daarom na een dienstverband van bijna tien jaar bij de club. Daarmee raakt Liverpool de man kwijt die voor een groot deel verantwoordelijk is voor het samenstellen van de huidige succesformatie van Jürgen Klopp.

"Tien jaar, dat is een behoorlijk lange tijd in iemands beroepsleven", reageert Edwards in een open brief op zijn vertrek. "In voetbaltermen is het een tijdperk op zich, vooral bij een club als Liverpool waar de verwachtingen en normen nooit anders zijn dan zo hoog als de supporters verdienen. Het was een voorrecht om in deze periode deel uit te maken van deze club, dankzij de mensen met wie heb mogen werken en het succes dat we hebben gehad. Maar aan alle goede dingen komt een einde en in mijn geval heb ik onlangs mijn laatste zomerse transferwindow als sportief directeur van Liverpool voltooid. Zelfs het schrijven van die woorden lijkt een beetje onwerkelijk, maar aan het einde van dit seizoen zal ik mijn laptop inpakken en voor de laatste keer mijn kantoor verlaten."

Liverpool nam Edwards in november 2011 over van Tottenham Hotspur en stelde de Engelsman aanvankelijk aan als hoofd van prestaties en analyse. Vanaf 2015 is Edwards verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van Liverpool. Het binnenhalen van onder meer Mohamed Salah, Fabinho en Andy Robertson wordt voor een groot deel op het conto van Edwards geschreven. Ook staat hij bekend als een goede onderhandelaar als het gaat om verkopen.

Met zijn werk hielp Edwards bouwen aan de Liverpool-selectie die de afgelopen jaren de Premier League (2020), Champions League (2019), Europese Super Cup (2019) en WK voor clubteams (2019) wist te winnen. Edwards had daarnaast een belangrijk aandeel in de contractverlenging voor Klopp, die zich twee jaar geleden tot medio 2024 aan Liverpool bond.

Liverpool ondernam de afgelopen tijd meerdere pogingen om Edwards te behouden, maar slaagde daar dus niet in. De rest van het seizoen gebruikt de directeur om zijn assistent Julian Ward te begeleiden tot zijn opvolger. Edwards wordt in de Engelse en Duitse media gelinkt aan een overstap naar Newcastle United en RB Leipzig. Laatstgenoemde club heeft die geruchten bij monde van algemeen directeur Oliver Mintzlaff ontkend. "Michael Edwards wordt niet onze directeur", aldus Mintzlaff tegenover DAZN.