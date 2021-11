Piet Keur vreest onvrede bij ‘jonge, ambitieuze’ kerel van Feyenoord

Woensdag, 10 november 2021 om 16:34 • Laatste update: 16:40

Voormalig 'supersubs' Pierre van Hooijdonk en Piet Keur zijn goed te spreken over de ontwikkeling van Cyriel Dessers. De aanvaller van Feyenoord greep in de afgelopen drie wedstrijden een hoofdrol, door als invaller het winnende doelpunt te maken. Keur denkt dat de rol van pinchhitter op termijn echter wel kan gaan vreten aan Dessers: de voormalig spits ziet hem als ‘een jonge kerel, die heel ambitieus overkomt’ en vraagt zich zodoende af hoe lang hij genoegen blijft nemen met een reserverol. Mocht de aanvaller inderdaad een basisplaats krijgen, dan is hij volgens Van Hooijdonk in staat om zijn doelpunten te blijven maken voor Feyenoord.

Dessers was als invaller bij Feyenoord achtereenvolgens belangrijk met late goals tegen Sparta Rotterdam, Union Berlin en AZ. Keur vindt het te makkelijk om de 26-jarige aanvaller af te schilderen als een gemankeerde spits die niet goed genoeg is voor de topclubs. “Ik moet lachen als ik mensen hoor roepen dat zijn doelpunten puur fouten van tegenstanders zijn. Dan denk ik: ja, hèhè, geldt dat niet voor elk doelpunt?”, laat Keur weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Anderzijds denk ik wel dat het voor Dessers onbedoeld in zijn nadeel werkt dat hij steeds trefzeker is. Een trainer zet je dan misschien toch wat makkelijker op de bank. Zo van: als invaller maakt hij dat doelpunt ook wel.”

Keur vermoedt dat die situatie op termijn weleens kan gaan vreten aan Dessers. "Een pinchhitter is, zoals ik bij Heerenveen, bij voorkeur een oude man die een hekel heeft aan te veel lopen en graag op ‘dat bankie’ zit”, zegt de voormalig profvoetballer. “Dessers is een jonge kerel, die heel ambitieus overkomt. Die gaat op een bepaald moment misschien toch denken van: negentig minuten spelen zou ook wel een keer geinig zijn.” De aanvaller van Feyenoord kreeg van trainer Arne Slot dit seizoen alleen in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-1) een basisplaats.

Volgens Keur, die zelf tussen 1993 en 1995 bij sc Heerenveen naam maakte als pinchhitter, laat Dessers met zijn treffers zien dat hij een waardige spits voor Feyenoord is, iets wat ook Van Hooijdonk onderschrijft. “Dessers bewijst ontegenzeggelijk wel dat elke club een pinchhitter zou moeten hebben”, vindt de 46-voudig international, die bij Oranje fungeerde als pinchhitter. “Met zijn opportunisme en enthousiasme zorgt Dessers bij Feyenoord duidelijk wél voor een andere dynamiek. Hij heeft echt meerwaarde. Al bestrijd ik dat hij puur als invaller belangrijk kan zijn voor Feyenoord. Ook als basisspeler maakt hij zijn goals. Weet ik zeker.”