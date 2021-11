Conte grijpt hard in na wedstrijd tegen Vitesse: geen ketchup en mayonaise

Woensdag, 10 november 2021 om 16:17

Antonio Conte drukt in zijn eerste week als trainer van Tottenham Hotspur meteen zijn stempel. The Athletic schrijft woensdag over de wijze waarop de opvolger van Nuno Espírito Santo communiceert met de spelersgroep. Na de gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Vitesse (3-2) zou Conte spelers hebben toegebeten dat ze overgewicht hebben, waarna hij onder meer een verbod op het gebruik van ketchup en mayonaise heeft doorgevoerd.

Tegen Vitesse gaf Tottenham vorige week donderdag bijna een 3-0 voorsprong weg. Na afloop sprak Conte in de kleedkamer zijn tevredenheid uit over de geleverde arbeid van zijn spelers, maar voegde de oefenmeester toe dat ze fitter moeten worden. Het was de laatste keer dat hij spelers met overgewicht wilde zien, zou Conte gezegd hebben. De mentaliteit van de ploeg moest veranderen. Conte vindt 'een handjevol spelers' te zwaar. Hij wil dat ze na de trainingen minder eten en wil geen ketchup of mayonaise meer zien in de keuken. Conte verlangt dat de spelers meer fruit eten, in plaats van fruitsap te drinken, en is geen voorstander van het gebruik van boter of olie tijdens het koken.

Onder Conte lunchen de spelers 's middags gezamenlijk. Hij heeft altijd grote waarde gehecht aan voeding: in zijn tijd bij Chelsea, tussen 2016 en 2018, keerde de Italiaan zich tegen ketchup, frisdranken, pizza's en de Britse HP-saus. Spelers van Chelsea mochten toen wel zout en peper toevoegen aan hun maaltijden, maar in plaats van 'gewone' azijn koos de trainer voor balsamico-azijn. Conte wil zijn spelers in topvorm hebben, zodat ze kunnen omgaan met zijn zware trainingen. Na de training van vrijdag, een dag na de overwinning op Vitesse, waren enkele spelers naar eigen zeggen 'dood'. Sommige spelers die tegen Vitesse in actie waren gekomen, stonden twaalf uur later weer op het trainingsveld.

Ze kwamen ook al vermoeid aan op de training, na een rigoureuze analyse van de wedstrijd tegen Vitesse. Conte wilde 20 minuten uittrekken om het Conference League-duel door te nemen, maar de video-analyse duurde uiteindelijk 75 minuten. Daardoor begon de training pas om 11.45 uur, bijna een uur later dan aanvankelijk gepland. Vervolgens trainden de spelers 'op een niveau van intensiteit die sinds het tijdperk van Mauricio Pochettino niet meer is vertoond bij Tottenham'. Normaal zouden spelers een dag na een wedstrijd in het zwembad of de sportschool te vinden zijn, maar Conte liet ze op het trainingsveld verschijnen. Vervolgens remiseerde Tottenham zondag op bezoek bij Everton (0-0) in de eerste Premier League-wedstrijd onder de nieuwe trainer.