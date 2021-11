‘Xavi gaat voor verrassende eerste ‘aanwinst’ als trainer van Barcelona’

Woensdag, 10 november 2021 om 15:31 • Laatste update: 15:50

Xavi wil met Francisco Trincão een opvallende eerste aanwinst als trainer van Barcelona verwelkomen, beweert Record woensdag. De Portugese aanvaller speelt momenteel op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, maar moet, als het aan de trainer ligt, vroegtijdig terugkeren bij Barça.

Xavi gaf maandag bij zijn officiële presentatie als trainer in het Camp Nou aan dat hij met Barcelona weer met twee vleugelspelers wil gaan spelen. De Spaanse oefenmeester is zich er echter van bewust dat de Catalanen dun zitten in de buitenspelers. Daarom heeft Xavi volgens Record de clubleiding van Barça gevraagd om Trincão vroegtijdig terug te laten keren van zijn uitleenbeurt aan Wolverhampton in de Premier League.

De Portugese sportkrant stipt aan dat Trincão dit seizoen puur statistisch gezien weliswaar weinig rendement heeft, met slechts één assist en nul doelpunten in negen officiële wedstrijden, maar dat hij wel geregeld speelt onder trainer Bruno Lage en heeft aangetoond een man te kunnen uitspelen. De Premier League-club heeft afgelopen zomer een optie tot koop bedongen, die dertig miljoen euro bedraagt. De Engelsen betaalden afgelopen zomer zes miljoen voor de huurdeal van Trincão. Mocht Barcelona zijn huurling vroegtijdig terug willen laten keren, zal het Wolverhampton financieel moeten compenseren.

Trincão werd begin 2020 voor 31 miljoen euro gecontracteerd door Barcelona en maakte een half jaar later de overstap van SC Braga. Onder Ronald Koeman moest de aanvaller het vooral doen met invalbeurten en kwam hij in 42 wedstrijden tot 3 goals en 2 assists. Voor het financieel noodlijdende Barcelona zou de terugkeer van Trincão geen overbodige luxe zijn, aangezien onder anderen Ousmane Dembélé, Pedri, Sergio Agüero en Martin Braithwaite door uiteenlopende redenen niet of nauwelijks minuten hebben gemaakt in de eerste maanden van het seizoen.