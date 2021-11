Ajax maakt drie doelpunten in besloten oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam

Woensdag, 10 november 2021 om 14:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:03

Ajax en Sparta Rotterdam hebben woensdag een onaangekondigde oefenwedstrijd gespeeld, zo bevestigt Sparta via de officiële kanalen. Zonder de afwezige internationals won Ajax met 3-0 op sportpark De Toekomst, na een 2-0 ruststand. Giovanni Manson Ribeiro, Perr Schuurs en Amourricho van Axel Dongen kwamen namens Ajax tot scoren.

In de zesde minuut opende Giovanni de score voor Ajax. In de veertigste minuut kopte Schuurs raak uit een voorzet van Neres, die volgens het wedstrijdverslag van Sparta samen met Zakaria Labyad de gevaarlijkste Ajacied was voor de rust. In de tweede helft kreeg Sparta kansen op de aansluitingstreffer, bijvoorbeeld via Patrick Brouwer, maar keeper Calvin Raatsie lette goed op. Een kwartier voor tijd counterde Ajax naar 3-0; Van Axel Dongen gaf het laatste zetje.

Spelers als Ryan Gravenberch, Daley Blind, Devyne Rensch, Davy Klaassen (allen Oranje), Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez (beiden Argentinië), Antony (Brazilië), Edson Álvarez (Mexico), Mohamed Daramy (Denemarken), Sébastien Haller (Ivoorkust), Jay Gorter en Kenneth Taylor (beiden Jong Oranje) waren er door interlandverplichtingen niet bij. Steven Berghuis en Jurriën Timber werden vorige week geselecteerd voor Oranje, maar haakten door een blessure af. Sparta moest het stellen zonder Mica Pinto, Laurent Jans (beiden Luxemburg), Mohammed Osman (Syrië), Maduka Okoye (Nigeria) en Emanuel Emegha (Oranje Onder-19).

Opstelling Ajax: Raatsie; Mazraoui, Schuurs, Musampa, Salah Eddine; Warmerdam, De Waal, Labyad; Neres, Danilo, Giovanni (wissels niet bekend).

Opstelling Sparta Rotterdam: Van Leer, Van Wageningen (Drakpe ’76), Beugelsdijk (Vriends ’45), Heylen (Van Mullem ’76), Meijers (Overman ’76), Abels (Brouwer ‘ 60), Mijnans (Madi ’60), Van Crooij, Thy (Smeets ’45), Goudmijn, Engels.

Willem II - FC Utrecht

Ook Willem II en FC Utrecht hebben achter gesloten deuren een oefenwedstrijd gespeeld. Die wedstrijd werd door Willem II met 2-1 gewonnen. De Tilburgers kwamen na een kwartier op voorsprong via Argyris Kampetsis, waarna Remco Balk met een hard schot in de kruising voor de gelijkmaker zorgde. Kort voor de pauze bepaalde John Yeboah de eindstand op 2-1.