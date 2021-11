Ajax aast op tienertalent van Manchester United

Karim Benzema is niet van plan om de strijd aan te gaan met Erling Braut Haaland, mocht Real Madrid de Noorse doelpuntenmachine aantrekken. De aanvaller van de Koninklijke ziet een transfer naar Paris Saint-Germain in dit geval wel zitten. (El Nacional)

Chelsea overweegt om Saúl Níguez tijdens de winterse transferperiode terug te laten keren naar Atlético Madrid. De huurling speelde dit seizoen pas 238 minuten onder Thomas Tuchel bij the Blues , die niet van plan zijn om de middenvelder definitief over te nemen. (Sport)