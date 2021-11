‘De deur naar Oranje is niet dicht, er kunnen verrassende dingen gebeuren’

Woensdag, 10 november 2021 om 14:10

Ryan Babel heeft de deur naar het Nederlands elftal nog niet dichtgedaan. De aanvaller van Galatasaray behoorde afgelopen zomer niet tot de EK-selectie van voormalig bondscoach Frank de Boer en ook door diens opvolger Louis van Gaal werd Babel de afgelopen maanden niet opgeroepen voor WK-kwalificatieduels.

De laatste interland van Babel dateert van 30 maart 2021, toen de 34-jarige aanvaller in de slotfase van de met 7-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar mocht invallen voor Luuk de Jong. Babel speelde onder De Boer een steeds minder prominente rol in aanloop naar het EK en behoorde uiteindelijk ook niet tot de definitieve selectie voor het eindtoernooi van afgelopen zomer. Onder de huidige bondscoach Van Gaal lijkt de rol van de 69-voudig international van Oranje zelfs helemaal uitgespeeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als het aan Babel zelf ligt, heeft hij zijn laatste interland voor Oranje echter nog niet gespeeld. “Ik heb de deur nog niet achter me dichtgedaan”, zegt de aanvaller van Galatasaray in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Als voetballer weet je dat er altijd hele verrassende dingen kunnen gebeuren. Als je geloof in jezelf hebt, moet je daar altijd rekening mee houden. Ik volg Oranje nu van een afstand en focus me nu vooral op mezelf. We zien wel hoe het loopt.”

Babel had zelf een aandeel in de kwalificatie voor het EK, maar werd vlak voor het eindtoernooi aan de kant geschoven door De Boer. De aanvaller was onder voormalig bondscoach Ronald Koeman juist wel een vaste naam in de selectie van Oranje. Babel stipt diens vertrek naar Barcelona echter niet aan als belangrijkste oorzaak waardoor hij het eindtoernooi heeft moeten missen. “Wat eerder slecht voor mij heeft uitgepakt, is de coronapandemie, waardoor het EK een jaar is verplaatst.” Babel heeft nog niet met de huidige bondscoach Van Gaal gesproken, maar is wel tevreden met zijn aanstelling. “Het is algemeen bekend dat Van Gaal een specifieke aanpak heeft, wat goed kan werken voor een jonger team. Ik denk dat het zeker iets leuks kan brengen voor het Nederlands elftal.”