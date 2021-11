Xavi ‘cancelt’ interview van Piqué: tien nieuwe regels bij Barcelona lekken uit

De hand van Xavi is al zichtbaar bij Barcelona. Volgens COPE is een gepland interview van Gerard Piqué bij het tv-programma El Hormiguero afgezegd na de komst van de nieuwe trainer. Piqué werd volgende week verwacht bij het programma van komiek annex presentator Pablo Motos. De afzegging van het interview zou te maken hebben met het nieuwe klimaat van orde dat Xavi hoopt te introduceren in het Camp Nou.

Piqué staat momenteel aan de kant door een spierblessure, maar verdwijnt zelden uit de publiciteit. De verdediger houdt ervan om in zijn vrije tijd te surfen, geeft regelmatig interviews, runt het miljoenenbedrijf Kosmos Holding, investeert in andere projecten en heeft een relatie met de bekende zangeres Shakira. Xavi lijkt aan de rem te willen trekken, door de publieke activiteiten van spelers buiten het veld te beperken. "Er is geen reden om streng te zijn", vertelde de nieuwe trainer maandag zelf over zijn ideeën om de spelersgroep onder controle te houden. "Het gaat simpelweg om orde en regels, zoals bij alle bedrijven."

"Toen mij regels werden opgelegd, presteerde ik goed", vertelde Xavi op de persconferentie bij zijn presentatie. "Als dat niet gebeurde, ging het mis. Je hebt regels nodig en je moet ze volgen. Meer is het niet." In de Spaanse pers wordt al enkele dagen geschreven over het nieuwe klimaat onder Xavi. Volgens AS heeft de permanente opvolger van Ronald Koeman tien nieuwe regels doorgevoerd waar de spelers zich aan moeten houden. Die zijn hieronder te vinden.

De nieuwe regels bij Barcelona onder Xavi

1. De spelers moeten zich anderhalf uur voor de training melden bij de club

Het kwam voor dat spelers zich pas twintig of dertig minuten meldden voordat ze op het trainingsveld moesten staan om 11.00 uur 's ochtends. De technische staf van Koeman maakte daar geen probleem van, maar Xavi wil de spelers anderhalf uur van tevoren zien. Hij wil tijd hebben voor een gezamenlijk ontbijt en een goede voorbereiding op de training. Bovendien wil hij de mogelijkheid hebben om voor de training met individuele spelers in gesprek te gaan. Ze moeten zich voortaan dus om 09.30 uur melden op Ciutat Esportiva Joan Gamper.

2. De technische staf moet twee uur voor de training aanwezig zijn

Xavi wil dat de technische staf het goede voorbeeld geeft. De gehele staf moet dus om 09.00 uur inklokken. Als de spelers aankomen, kunnen ze zich meteen voorbereiden op de training.

3. De spelers eten op Ciutat Esportiva Joan Gamper

Spelers konden voorheen kiezen of ze wilden lunchen op trainingcomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper, maar nu worden ze daartoe verplicht. Ze volgen het dieet dat door de club is voorgeschreven. Daardoor zouden ze fysiek beter in vorm raken.

4. Boetes kunnen weer worden uitgedeeld

Na het vertrek van Luis Enrique in de zomer van 2017 werden geen boetes meer uitgedeeld voor kleine of grotere vergrijpen. Barcelona handelde volgens het idee dat voetballers professioneel genoeg zijn om te weten hoe ze moeten handelen. "In een ideaal scenario kan dat werken, maar het is gecompliceerder in het echte leven", schrijft AS. "Xavi heeft de tijd onder Frank Rijkaard meegemaakt, waarin de regels werden versoepeld. Maar Josep Guardiola voerde strikte regelgeving door en was succesvol."

5. Boetes zullen exponentieel groeien

De boetes die worden uitgedeeld, zullen exponentieel toenemen. Als een speler bijvoorbeeld voor het eerst te laat is op de training, krijgt hij de laagste boete van 100 euro. De tweede keer wordt het 200 euro; de derde keer wordt het 400 euro, enzovoorts. In de tijd van Luis Enrique waren er spelers die op die wijze circa 6.000 euro aan boetes betaalden in een seizoen.

6. Op tijd thuis zijn in de aanloop naar een wedstrijd

In de twee dagen voor een wedstrijd mogen spelers niet later dan middernacht thuiskomen. Ze moeten 'in de best mogelijke vorm' verschijnen voor wedstrijden en moeten dus ook genoeg slaap krijgen. Ze mogen niet buiten hun huis worden gezien na twaalven, als er binnen 48 uur een wedstrijd wordt gespeeld.

7. Meritocratie is leidend

Op de training wordt dezelfde inzet verwacht als tijdens de wedstrijden. Alleen spelers die alles uit zichzelf halen op de training maken aanspraak op een basisplaats, aldus de krant. De spelers die minder inzet tonen, belanden op de bank of zullen zelfs geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

8. Controle op activiteiten buiten het voetbalveld

Spelers mogen zich bezighouden met andere activiteiten dan het voetbal. Als die activiteiten echter hun prestaties belemmeren, bijvoorbeeld doordat ze veel moeten reizen of er veel tijd aan besteden, kan de technische staf ingrijpen. Spelers mogen tijdens het seizoen niet plots op een vliegtuig stappen voor een reis van meerdere uren zonder toestemming van de trainer.

9. Verbod op risicovolle activiteiten

Niet alle activiteiten buiten het voetbalveld zijn toegestaan. Activiteiten die riskant kunnen zijn, zoals surfen of het gebruik van een elektrische fiets, worden verboden. Ze worden zelfs beschouwd als contractbreuk en daarmee als een ernstig vergrijp.

10. Goed imago

De spelers worden gezien als fundamenteel onderdeel van de club en moeten daardoor een goed voorbeeld geven. Ze moeten 'empathie richting de supporters' uitstralen. Ze moeten zich altijd houden aan de geldende regels en een positieve uitstraling hebben, zodat de beeldvorming van Barcelona zo goed mogelijk is.