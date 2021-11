‘Napoli wil in januari profiteren van penibele contractsituatie bij Ajax’

Woensdag, 10 november 2021 om 12:29 • Laatste update: 12:45

Napoli overweegt tijdens de winterse transferperiode werk te maken van de komst van Noussair Mazraoui, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse club is op zoek naar een nieuwe rechtsback en ziet in de verdediger van Ajax, die over een aflopend contract beschikt, een geschikte optie. Mazraoui liet dinsdag tijdens het programma Bij Andy in de Auto weten dat hij nog steeds ‘volop in gesprek’ is met zijn club, maar dat het bereiken van een akkoord over een verlenging ‘moeilijker wordt’ naarmate de tijd vordert.

De Italiaanse sportkrant beweert ook dat een contractverlenging van Mazraoui bij Ajax ‘gecompliceerd’ is. Als gevolg daarvan staat Mazraoui open voor een kans om naar het buitenland te verhuizen en een overstap naar Italië zou de Marokkaans international momenteel het meest aanspreken. Afgelopen zomer werd zijn transferwaarde geschat op vijftien miljoen euro en door zijn door zijn contractuele situatie zal zijn waarde nog verder dalen. Als Napoli Mazraoui in januari niet in kan lijven, zal de club proberen om hem in de zomer transfervrij van Ajax over te nemen. Voor de rol van linksback blijft Reinildo Mandava van Lille OSC een doelwit.

Tegenover Andy van der Meijde was de rechtsback openhartig over zijn contractuele situatie bij Ajax. “We zijn nu nog bezig met het proces van praten en onderhandelen. Dat is nu echt vol aan de gang. We moeten kijken wat eruit komt. Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt”, zei Mazraoui, die niet onder stoelen of banken stak nog een keer een transfer te willen maken. “Ik sta ervoor open. Dat heb ik ook gezegd tegen Marc (Overmars, red.). Ik ben daar heel eerlijk in.”

“Ik zit nu al zeventien jaar bij Ajax”, vervolgde Mazroui. “Ik ben nu 23 en ik word 24, dus op een gegeven moment ga je wel een beetje... Je weet toch... Dan krijg je een beetje het gevoel dat je klaar bent voor de volgende stap. Het is niet dat ik zeg van: het moet dit seizoen, maar het moet niet langer dan twee jaar gaan duren”, besloot de rechtsachter. Mazraoui is dit seizoen onbetwiste basisspeler bij Ajax. In zestien wedstrijden was hij goed voor vier goals en drie assists.