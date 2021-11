‘Ik had aanbiedingen van Ajax en United, maar toen kwam Dortmund’

Immanuel Pherai verliet in 2017 de jeugdopleiding van AZ voor die van Borussia Dortmund. Na een verhuurperiode bij PEC Zwolle wacht de twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler op zijn doorbraak in het eerste elftal van de Duitse topclub. In een interview met Goal en Spox gaat de Nederlands jeugdinternational in op zijn tijd bij AZ, komt zijn seizoen in de Eredivisie ter sprake en bespreekt hij zijn band met Erling Braut Haaland.

Op jonge leeftijd was Pherai al in beeld bij Ajax. “Toen ik acht jaar oud was, heb ik een stage gedaan bij Ajax. Het ging uiteindelijk tussen mij en een andere speler. Ik werd niet gekozen en ben naar AFC gegaan”, vertelt het talent, die in 2013 terechtkwam bij AZ. “Een goede vriend van mij was daar een jaar eerder naartoe gegaan. Hun scouts bleven wedstrijden van ons kijken en omdat ik een goed seizoen speelde, werd ik uitgenodigd voor een oefenstage en daarna mocht ik komen. Na mijn eerste seizoen bij AZ wilde Ajax me hebben, maar ik gaf de voorkeur aan een verblijf in Alkmaar.”

Pherai maakte een goede indruk in de jeugd van AZ en mocht haast wekelijks spelen met talenten die ouder waren dan hij. “Ik speelde wel vaker een, soms twee teams hoger. Ik weet nog dat toen ik veertien was, ik thuiskwam vanuit school en ik werd benaderd door de trainer van Onder 19. Ik moest op diezelfde dag nog met hun meedoen. Ik mocht invallen en scoorde gelijk. In de periode dat ik in Onder 17 zat, speelde had ik soms twee of drie wedstrijden in een weekend”, aldus Pherai, die in de jeugd samenspeelde met Myron Boadu. Ondanks dat hij werd gezien als een groot talent, kwam het niet tot een doorbraak. In het seizoen 2017/18 zou hij aansluiten bij de hoofdmacht, maar het liep anders en hij vertrok naar Borussia Dortmund.

“Ik had een paar keer met de selectie meegetraind. Maar mijn laatste seizoen was ongelukkig: al in de tweede week raakte ik in gevecht met een ploeggenoot”, vertelt Pherai, die uitlegt wat er precies gebeurde: “Hij bleef overtredingen maken en me schoppen tijdens de training. Op een gegeven moment had ik er genoeg van en gaf ik hem een duw. Toen sloeg hij me, voor het oog van de rest. Dat zorgde voor een groot probleem, want de trainer liet hem ermee wegkomen. Samen met mijn ouders hebben we hem ermee geconfronteerd, maar uiteindelijk werd er niets mee gedaan.” Dat incident zorgde niet direct voor het vertrek bij AZ. “Naar mate de tijd vorderde, werd het weer wat rustiger. De club liet aan me weten dat ze mijn contract wilden verlengen. Maar ik heb nooit een contract op tafel gezien. Toen ben ik op een gegeven moment gaan kijken naar aanbiedingen van andere clubs.”

Met zijn zestien jaar werd hij de jongste AZ-speler ooit die naar het buitenland vertrok. “Ik had op dat moment aanbiedingen van Ajax en Manchester United, maar toen kwam Dortmund”, gaat Pherai in op zijn keuze voor de Duitse topclub. “Ik had genoeg vertrouwen om de stap naar het buitenland te maken. Ik besloot al snel om niet naar United te gaan, ook al was de interesse concreet en ik daar werd uitgenodigd. Nadat ik de eerste keer met Dortmund had gesproken, was het een makkelijk besluit om te nemen. Zij lieten een concreet plan zien en daar voelde ik me goed bij.”

Na drie jaren in de jeugd van Dortmund maakte Pherai op huurbasis de overstap naar PEC Zwolle, waar hij in het seizoen 2020/21 tot 27 optredens kwam in de Eredivisie, waarvan 15 als basisspeler. “Ik wilde ervaring op een hoog niveau opdoen. PEC Zwolle was al een tijdje in me geïnteresseerd, dus dat was een mooie oplossing. Het was mijn plan om mezelf daar verder te ontwikkelen, zodat ik bij BVB een betere optie zou worden”, aldus Pherai. “Ik had graag veel meer gespeeld, maar ik heb daar een zeer waardevolle ervaring opgedaan. Ik had dat allemaal misschien niet ervaren in Dortmund. Voor het eerst in mijn carrière heb ik een paar keer op de bank gezeten. Op sportief vlak ging het niet goed en er kwam een andere trainer. Het heeft me vooruitgebracht door dat allemaal mee te maken, omdat dingen anders waren dan wat ik gewend was.”

“Ik maakte in een paar wedstrijden dingen mee die ik niet eerder had ervaren en die waarschijnlijk alleen gebeuren in het profvoetbal”, kijkt hij terug op zijn tijd bij PEC Zwolle. “We hadden vaak veel balbezit en speelden goede wedstrijden, maar we scoorden niet. Tegenstanders namen dan vaak de leiding uit een simpele standaardsituatie waardoor we verloren. Dat was soms moeilijk te verklaren. We kwamen terecht in een negatieve spiraal en uiteindelijk werd de trainer ontslagen na een nederlaag tegen de hekkensluiter”, aldus Pherai, doelend op het ontslag van John Stegeman in februari van dit jaar na de 3-2 verliespartij tegen FC Emmen.

Tijdens zijn verhuurperiode bij PEC Zwolle had Pherai niet bijzonder veel contact met Dortmund. “Toen ik mijn eerste doelpunt maakte, kreeg ik berichtjes van Otto Addo (toenmalig assistent-trainer, red.), Giovanni Reyna en Erling Haaland. Maar er was geen direct contact, het meeste ging via mijn zaakwaarnemer”, vervolgt de client van Mino Raiola, toevallig ook de zaakwaarnemer van Haaland. De Noorse spits is slechts negen maanden ouder dan Pherai. “Ik ken Erling al een tijdje vanwege Mino. Ik weet nog dat ik in het begin dacht: hij is niet veel getalenteerder dan ik”, aldus Pherai lachend. “Maar ik realiseerde me al snel dat ik, vergeleken met hem, op mij negentiende nog een kind was. Erling lijkt zich in zijn hoofd al dertig te voelen.”

“Als je ziet hoe hij alles afstemt op het voetbal... Hij is een echte professional, op alle gebieden”, zegt Pherai over Haaland. “Hij doet dingen waar ik niet eens van af wist. Zo zet hij iedere dag een uur voor het slapengaan een speciale bril op, die het blauwe licht van de mobiele telefoon of televisie filtert om het slapen te verbeteren. Toen ik daar van hoorde, heb ik meteen de bril besteld", aldus Pherai, die zijn wedstrijden dit seizoen afwerkt bij de beloften van Dortmund. Zijn contract bij de nummer twee van de Bundesliga loopt na dit seizoen af.