Toptalent van Leeds imponeert tegen ‘een van de moeilijkste spitsen van de PL’

Woensdag, 10 november 2021 om 11:30

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige centrale verdediger Charlie Cresswell, die al werd opgeroepen voor Jong Engeland, ondanks dat hij pas vier wedstrijden in het eerste van Leeds United achter zijn naam heeft staan.

“Mensen van buitenaf kunnen je stimuleren om ambitieus te zijn, maar het ligt allemaal aan jezelf en of je dat in je hebt.” Dat zei de talentvolle mandekker Charlie Cresswell eind september toen hij samen met zijn teamgenoot Joe Gelhardt een groep schoolkinderen uit Leeds toesprak. De twee jonge toptalenten kregen meer bekendheid na belangrijke weken voor hen beiden. Gelhardt had net zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Leeds United, toen hij in de wedstrijd tegen Fulham in de EFL Cup (die na strafschoppen gewonnen werd) in de tweede helft inviel.

Net als Gelhardt, lijkt ook Cresswell die eerder genoemde ambitie in zich te hebben. Hij speelde niet alleen negentig minuten tegen Fulham - nadat hij vorig seizoen in het EFL Cup-duel met Hull City al had gedebuteerd in de hoofdmacht van Leeds - maar hij maakte een paar dagen later ook zijn debuut in de Premier League. Marcelo Bielsa gaf de tiener een basisplaats en alhoewel the Whites door een late winnende treffer van Michail Antonio met lege handen achterbleven, oogstte Cresswell wel veel lof met zijn optreden. Vooral de manier waarop hij het opnam tegen zijn directe tegenstander Antonio - een speler die de reputatie heeft een van de moeilijkst bespeelbare aanvallers in de Premier League te zijn - was indrukwekkend.

Charlie is de zoon van Richard Cresswell, die tussen 2005 en 2007 als spits voor Leeds speelde en voor acht verschillende clubs in totaal 121 keer trefzeker was in de Engelse profdivisies. Zijn vader was hoofd jeugdopleiding bij Leeds tussen 2018 en 2020. Er was echter geen sprake van vriendjespolitiek, want Cresswell junior speelde al sinds 2013 bij de club uit West-Yorkshire. Cresswells prestaties op het veld leverden hem prijzen op bij de Onder 18, terwijl hij bij de Onder 23 meteen aanvoerder werd gemaakt toen er in september 2020 een nieuwe trainer voor de groep kwam te staan.

Ondanks dat de jonge verdediger slechts 270 minuten professioneel voetbal in de benen heeft, maakte hij ook al drie keer deel uit van de selectie van Jong Engeland. Als je Cresswell hoort praten met een groep schoolkinderen, is het duidelijk waarom hij al sinds zijn achttiende aanvoerder is van Leeds Onder 23. Hij is enorm volwassen voor zijn leeftijd en spreekt met een bepaalde autoriteit. Zijn duidelijke leiderschapscapaciteiten blijken uit het feit dat hij met zijn houding een voorbeeld is voor zijn teamgenoten en hen ook de nodige aanwijzingen geeft. Ook tijdens zijn twee basisoptredens tegen Fulham en West Ham United in het eerste elftal schuwt hij dat niet.

Cresswell heeft een aura van vertrouwen en kalmte over zich, wat hij al heel vroeg in zijn Premier League-debuut liet zien. Hij ontving de bal binnen zijn eigen strafschopgebied, keek op en zag vervolgens Angelo Ogbonna op hem afrennen. In plaats van in paniek te raken en en zonder idee een lange bal naar voren te spelen, deed de tiener alsof hij een pass naar rechts gaf. Cresswell stuurde de speler van West Ham met deze actie het bos in en kon vervolgens rustig met de bal aan de voet een pass naar het middenveld geven. De fans van Leeds juichten hem toe en de angst of de debutant zich op het hoogste niveau staande kon houden, verdween snel.

“Als ik erover nadenk, voelde ik me waarschijnlijk nerveuzer voor de wedstrijd tegen West Ham, gewoon omdat het de Premier League was op een volgepakt Elland Road”, gaf Cresswell later toe aan The Athletic. “Ik kan niet doen alsof ik dat niet was, maar er was meer opwinding dan nervositeit. Zenuwen zijn goed, dat wel. Ze maken je alert. Ze zorgen dat je scherper wordt. Iedereen heeft te dealen met zenuwen.”

Marcelo Bielsa zat door een blessuregolf dun in de centrale verdedigers. De Argentijnse oefenmeester legde uit dat het hem eigenlijk beter leek om Kalvin Phillips van het middenveld naar de verdediging te verhuizen in plaats van Cresswell te laten debuteren. Na zijn optreden op Craven Cottage was Bielsa er echter van overtuigd dat het toptalent de laatste stap bij Leeds kan maken. “Het is lastig om iemand te beoordelen op basis van één wedstrijd, maar ik moet zeggen dat hij zijn kans met beide handen heeft gegrepen”, sprak Bielsa vol lof. “Na de wedstrijd tegen Fulham heeft hij een belangrijke stap voorwaarts gezet. Die conclusie moet ik trekken.”

Gedurende de hele wedstrijd tegen West Ham heeft de jonge verdediger het vertrouwen van zijn manager niet beschaamd. Hij schaduwde Antonio helemaal tot op de helft van the Hammers als dat nodig was. Soms kreeg Antonio de overhand - wat te verwachten was - maar Cresswell gaf hem geen centimeter en kwam vaak als winnaar uit de strijd. “Hij is zo groot, sterk en snel”, zei Cresswell over zijn directe tegenstander. “Het is raar in de Premier League, want de spelers zijn allemaal net robots. Ze weten precies wat ze moeten doen, en ze doen keer op keer de juiste dingen. Ik kon me niet één fout permitteren. Ik wist meteen dat wanneer ik een fout zou maken, Antonio zou scoren.”

Na afloop roemde Bielsa de debutant vanwege zijn persoonlijkheid en karakter en zei hij dat Cresswell ‘heel weinig fouten’ maakte. De tiener zal misschien nog even moet wachten op zijn volgende optreden in de Premier League, nu Diego Llorente en Pascal Struijk terug zijn van respectievelijk een blessure en een schorsing. Bielsa weet in ieder geval dat Creswell er meer dan klaar voor is wanneer hij weer een beroep op hem moet doen.