NAC-fan wacht zware straf na spugen in gezicht van Jarchinio Antonio

Woensdag, 10 november 2021 om 10:22 • Laatste update: 10:25

NAC Breda wil de supporter die Jarchinio Antonia na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2) in het gezicht spuugde hard aanpakken. De seizoenkaarthouder hangt een lokaal en nationaal stadionverbod boven het hoofd, zo meldt BN DeStem.

Na afloop van het verloren duel met de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie nam Antonia de tijd om met de aanhang van NAC in gesprek te gaan. De aanvaller wilde excuses maken voor het teleurstellende resultaat, maar werd hierbij door één persoon vol in het gezicht gespuugd. Volgens het regionale dagblad keurt NAC dergelijk gedrag ‘ten stelligste af’ en wil het harde maatregelen nemen. De club beschikt over videobeelden van het incident en is bezig met het identificeren van de dader.

De betreffende seizoenkaarthouder kan een algeheel stadionverbod van minstens vijf jaar verwachten, aangezien spugen volgens de KNVB-reglementen onder de categorie 'fysiek geweld' valt. Supportersplatform B-Side Rats heeft na afloop van het verloren duel met FC Dordrecht een reactie gegeven op het incident. “Teleurstelling en boosheid zijn emoties die onlosmakelijk verbonden zijn bij een voetbalwedstrijd die wordt verloren van de nummer laatst in je competitie. Je ongenoegen kenbaar maken via woord en gebaar mag, maar er zijn grenzen als het gaat om het uiten van je onvrede. Gisteren (vrijdag, red.) zijn die grenzen wat ons betreft meer dan ruimschoots overschreden.”

“Antonia werd daarna vanuit het uitvak meermaals onheus bejegend, is uitgescholden met de meest vreselijke ziektes en als klap op de vuurpijl in het gezicht gespuugd. Dat is mensonterend, ranzig en op geen enkele manier goed te praten. Hoe dramatisch een speler ook speelt of hoe tegenvallend het resultaat ook is: zo ga je niet met mensen om”, zo klinkt het. De achterban van NAC vindt dat dergelijk gedrag niet past bij de club. “Als je vindt dat dergelijk gedrag wel thuishoort in en rondom een voetbalveld zou je er goed aan doen om te luisteren naar wat de supporters gisteren zongen na het laatste fluitsignaal in Dordrecht: schaam je kapot.”