Mason Mount laat verstandskiezen trekken en gaat viraal met reactie

Woensdag, 10 november 2021 om 09:23 • Laatste update: 09:39

Mason Mount mist deze interlandperiode naar alle waarschijnlijkheid de wedstrijd van de Engelse ploeg tegen Albanië omdat hij herstellende is van een ingreep. De Chelsea-middenvelder heeft namelijk zijn verstandskiezen laten trekken. Mount heeft op sociale media een video gedeeld die vlak na de ingreep is opgenomen en de beelden gaan hard het internet over. Nog onder invloed van de pijnmedicatie zegt Mount: “Als iemand me nu in mijn gezicht zou slaan, zou ik er niks van voelen."