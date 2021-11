Steven Gerrard hard op weg naar Premier League

Aaron Ramsey mag de komende transferperiode vertrekken bij Juventus. Everton en Newcastle United hebben interesse om de ervaren middenvelder in te lijven. (Goal)

De nieuwe Newcastle United-manager Eddie Howe wil Michael Edwards als sportief directeur. Laatstgenoemde is momenteel werkzaam in deze functie bij Liverpool en verlaat Anfield na dit seizoen. (Daily Mail)

(The Guardian)

Paul Pogba heeft zijn laatste wedstrijd voor Manchester United mogelijk gespeeld. De Engelse topclub is bereid om de geblesseerde middenvelder in januari te verkopen, voordat zijn contract na dit seizoen afloopt. (Daily Star)