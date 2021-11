Raiola tast in het duister rond Ihattaren: ‘Al een tijdje geen contact meer’

Woensdag, 10 november 2021 om 08:10 • Yanick Vos • Laatste update: 08:26

Mino Raiola bevestigt in gesprek met Voetbal International dat hij al een tijdje geen contact meer heeft gehad met Mohamed Ihattaren. Het laatste wat de zaakwaarnemer van de middenvelder hoorde, is dat hij wil stoppen met voetballen. PSV bevestigt tegenover het weekblad dat Raiola Ihattaren een transfer naar het buitenland afraadde omdat hij hem niet klaar vond voor de stap naar het buitenland, maar dat de speler zelf een overgang naar Feyenoord, FC Utrecht of andere Nederlandse clubs niet zag zitten.

Ihattaren raakte vorig seizoen op een zijspoor bij PSV en werd in de zomer verkocht aan Juventus, dat hem onderbracht bij Sampdoria. Het negentienjarige talent kwam ook in Italië niet aan spelen toe en vertrok plots naar Nederland. Al weken is Ihattaren spoorloos en onbereikbaar, al laat hij via sociale media af en toe van zich horen. Ook zijn begeleider Raiola heeft geen contact met hem. “Je weet dat ik nooit over mijn spelers praat, dat is ook de reden dat ik geen boek schrijf”, zegt Raiola. “Van mij dus geen slecht woord over Mo Ihattaren en als hij mijn hulp nog wil, zal ik hem helpen. Maar het klopt dat we al een tijdje geen contact meer hebben gehad.”

In Italië ging eerder deze maand het gerucht rond dat Ihattaren wil stoppen met voetballen. Tegenover Rising Ballers zou de speler hebben laten weten dat daar niets van klopt. Als VI Raiola confronteert met de geruchten, bevestigt de zaakwaarnemer dat Ihattaren de wens om te stoppen met voetballen naar hem heeft uitgesproken. Het is voor Raiola echter een raadsel waardoor hij tot dat besluit is gekomen. In zijn eerste weken in Italië zou Ihattaren het namelijk zelfs goed naar zijn zin hebben gehad bij Sampdoria.

Volgens het weekblad zitten veel andere zaakwaarnemers achter Ihattaren aan. Raiola heeft afgelopen zomer hard moeten werken om de middenvelder aan een nieuwe club te helpen. Volgens de berichtgeving was er twee dagen voor het verstrijken van de transferdeadline nog geen enkele club concreet. VI verneemt vanuit de entourage rond Ihattaren dat hij bij zijn vriendin in Tilburg verblijft. Mensen in zijn directe omgeving maken zich zorgen om de voetballer en zijn spaargeld, dat er volgens hen vlot doorheen gaat, zo klinkt het.