Barcelona vindt op 23 november mogelijk oplossing voor Umtiti

Woensdag, 10 november 2021 om 07:18 • Yanick Vos

Samuel Umtiti gaat Barcelona in januari mogelijk verlaten. De Franse bankzitter van de Catalanen is namelijk serieus in beeld bij Benfica, dat op zoek is naar een nieuwe centrumverdediger nu Lucas Verríssimo zwaar geblesseerd is geraakt aan zijn knie. De Portugese topclub wil de 27-jarige Umtiti graag voor de rest van het seizoen op huurbasis overnemen.

Umtiti mocht afgelopen zomer al vertrekken van Barcelona en eerder deze maand meldde Sport dat de club hem in januari alsnog wil proberen te lozen. Benfica biedt mogelijk een uitweg voor de 31-voudig Frans international, die dit seizoen in alle competities nog geen minuut in actie kwam. Verríssimo raakte afgelopen weekend geblesseerd aan zijn knie en komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Benfica wil de groepswedstrijd tegen Barcelona in het Camp Nou op 23 november aangrijpen om de onderhandelingen te openen, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Portugese journalist Pedro Almeida.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona deed er alles aan om afgelopen zomer van Umtiti af te komen, maar slaagde daar niet in. Na een ontmoeting met president Joan Laporta stemde de verdediger in met een loonsverlaging in een ultieme poging te slagen bij Barça. De inmiddels ontslagen trainer Ronald Koeman zag het niet in hem zitten en ook onder de huidige trainer Xavi lijken anderen de voorkeur te krijgen. De laatste keer dat Umtiti tijdens een officiële wedstrijd binnen de lijnen stond was op 22 mei tegen Eibar. In totaal kwam de mandekker vorig seizoen slechts zestien keer in actie in alle competities.

Volgens Barcelona is de maand november cruciaal om een vertrek te bewerkstelligen. Volgens Spaanse media heeft Umtiti enkele aanbiedingen uit de Premier League op zak, zij het niet van topclubs. Ook clubs in Frankrijk en Turkije zien de wereldkampioen van 2018 naar verluidt graag komen. Afgelopen zomer had Umtiti, wiens contract doorloopt tot medio 2023, ook al de mogelijkheid om te vertrekken bij Barcelona, maar sloeg hij aanbiedingen van AS Roma, OGC Nice en AS Monaco af.