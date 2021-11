‘We wilden niet de suggestie wekken dat we hem niet goed genoeg vinden’

Woensdag, 10 november 2021 om 06:56 • Yanick Vos • Laatste update: 07:23

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi is andermaal ingegaan op de situatie van Myron Boadu, die hij buiten zijn selectie heeft gelaten voor deze interlandperiode. De spits van AS Monaco is vanwege zijn ‘houding en ambitie’ niet opgeroepen door de trainer, zo werd gemeld in het persbericht bij de bekendmaking van de selectie. Van de Looi gaat woensdag in De Telegraaf uitgebreider in op zijn keuze om de twintigjarige aanvaller niet op te roepen.

Boadu kreeg de vorige interlandperiode al stevige kritiek van de trainer. In de media sprak Van de Looi negatief over de speler die tegen Wales (5-0 winst) negentig minuten op de bank bleef zitten. Dat hij voor de wedstrijden tegen Bulgarije (vrijdag) en Gibraltar (maandag) buiten de selectie van Jong Oranje werd gehouden, kreeg hij telefonisch te horen van Van de Looi. Over de inhoud van het gesprek wil de trainer niets loslaten tegenover de krant. “Dat is vertrouwelijk, iets tussen speler en trainer”, zegt Van de Looi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat Boadu in het telefoongesprek te horen kreeg waarom hij buiten de boot valt, uitte Van de Looi kritiek op hem in een persbericht van de KNVB. “Myron is een speler met veel talent en kwaliteit en heeft ook zijn waarde voor Jong Oranje al meermaals bewezen. Wel verwachten we van een speler die voor Jong Oranje wordt opgeroepen een bepaalde houding en ambitie, dit hebben we de afgelopen twee interlandperiodes gemist bij Myron. Daarom maken we nu andere keuzes”, zei Van de Looi in het persbericht. Boadu wil hierover niet reageren tegen de krant. Zijn begeleider José Fortes Rodriguez vindt de ‘publiekelijke schoffering’ niet sjiek. “Dat is niet mijn manier, dus ga ik niet hetzelfde doen.”

“We wilden niet de suggestie wekken dat we hem niet goed genoeg vinden. Daarom hebben we de reden vermeld”, zei Van de Looi vrijdag in Zeist. Hij benadrukt dat het niet oproepen van Boadu niet over één nacht ijs is gegaan. Rond de thuiswedstrijd tegen Moldavië (3-0) was de trainer al niet te spreken over de houding van Boadu. “Daar hebben wij hem feedback op gegeven en met elkaar over gesproken. Nou, dan kijk je hoe hij in oktober binnenkomt en wat er gebeurt”, aldus Van de Looi, die nu de voorkeur geeft aan Joshua Zirkzee (Anderlecht) en Brian Brobbey (RB Leipzig).

Van de Looi zegt Boadu een paar keer de kans te hebben gegeven om te laten zien wat hij moet brengen. “Je praat met Myron over dingen en wil een reactie zien. Nou, die reactie hebben we tijdens invalbeurten en op de training niet gezien. Dan maak je een keer andere keuzes”, aldus Van de Looi, die aangeeft dat Jong Oranje voor Boadu geen gesloten boek is. “We moeten het niet groter maken dan het is, het is ook niets persoonlijks. De volgende keer spelen we pas in maart. Myron heeft alle tijd om bij Monaco te laten zien wat hij kan en weer aan het voetballen te komen. Ik hoop van harte dat dit gaat lukken. Dat heb ik hem ook verteld. Hij kan een belangrijke speler zijn voor ons. Maar niet op de manier zoals het is gegaan.”

Selectie Jong Oranje:

Doel: Jay Gorter (Ajax), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Fabian de Keijzer (FC Utrecht)

Verdediging: Wouter Burger (FC Basel), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Coventry City), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Sepp van den Berg (Preston North End), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers)

Middenveld: Kenneth Taylor (Ajax), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Ludovit Reis (Hamburger SV), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC)

Aanval: Daishawn Redan (PEC Zwolle), Brian Brobbey (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Anthony Musaba (sc Heerenveen) , Crysencio Summerville (Leeds United)