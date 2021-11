Jasper Cillessen laat zich horen na ‘verrassing’ van Louis van Gaal

Dinsdag, 9 november 2021 om 23:56 • Mart van Mourik

Jasper Cillessen heeft dinsdag gereageerd op het feit dat hij bij de Oranje-selectie zit. De doelman van Valencia werd vlak voor het begin van het EK 2020 buiten het Nederlands elftal gehouden door toenmalig bondscoach Frank de Boer. Een positieve coronatest was de directe aanleiding voor het besluit, zei De Boer. Sindsdien werd de sluitpost niet meer opgeroepen, maar na de afzeggingen van Tim Krul en de zieke Joël Drommel heeft bondscoach Louis van Gaal Cillessen alsnog bij de selectie gehaald.

“Het gaat goed met me, en ik ben blij om weer terug te zijn”, vertelt Cillessen in gesprek met OnsOranje. “Het is prettig om weer bij de selectie te zitten, want het heeft even geduurd. Het was een verrassing voor mij dat ik gebeld werd, maar dat maakt het niet minder leuk. Het is voor Joël wat minder, maar voor mij wel prettig na een wat mindere periode. Bij de club begon het seizoen wat minder door een kleine blessure. Nu speel ik gelukkig weer en gaat het weer de goede kant op. Laten we hopen dat ik deze lijn kan doortrekken”, aldus de doelman.

Eerder op de dag verklaarde Van Gaal de beweegredenen om Cillessen op te roepen, en legde hij tevens uit wat zijn rol is binnen de ploeg. “Wij hebben over het algemeen heel goed contact met de spelers, dus ook met Jasper", vertelde Van Gaal toen hem gevraagd werd naar de reactie van Cillessen toen hij hoorde dat hij er in eerste instantie niet bij zat. "Dat Joël ziek is geworden is voor hem natuurlijk fantastisch. Hij was er ook als eerste vanmorgen. Er is constant overleg tussen Frans Hoek en de keepers. Ik heb daar geen onvertogen woord over gehoord.”

“Ik denk dat Jasper Cillessen boven Drommel zit", vervolgde Van Gaal. "Maar Cillessen was geblesseerd. Maar hij was en is aan het terugkomen. Ik dicht Cillessen veel kwaliteiten toe. Drommel is voor de toekomst. Ik ben bondscoach voor het heden, maar ook voor de toekomst.” Volgens Van Gaal is het geen vanzelfsprekendheid dat Cillessen nu achterin de rij aansluit met doelmannen. “Wij hebben met hem gesproken en hem uitgelegd dat hij nummer drie is op dit moment", aldus de bondscoach, die Justin Bijlow en Mark Flekken overigens respectievelijk als eerste en tweede doelman aanwijst.